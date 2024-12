Resident Evil 9 potrebbe vedere il ritorno di un mostro storico

Le indiscrezioni su Resident Evil 9 continuano a moltiplicarsi, alimentando l’attesa per il prossimo capitolo della celebre saga survival horror.

Secondo rumor recenti, la trama del gioco potrebbe non solo portare avanti la narrazione legata al Megamicete, ma anche introdurre un’inedita versione del Licker, uno dei mostri più iconici della serie, visto per la prima volta in Resident Evil 2 (trovate il remake su Amazon).

Già di recente è emerso anche che Resident Evil 9 potrebbe avere ben due nemici in stile Mr. X e Nemesis.

Se confermate, queste speculazioni potrebbero segnare il ritorno di personaggi leggendari come Jill Valentine e Leon Kennedy, offrendo al tempo stesso una nuova interpretazione dei Licker in chiave "Mold" (via Game Rant).

I Licker hanno debuttato nel 1998 con l'originale Resident Evil 2, consolidandosi come una delle creature più terrificanti della serie grazie al loro aspetto inquietante e ai loro attacchi letali.

Tuttavia, nonostante il loro status leggendario e il successo delle recenti riedizioni di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, queste creature non sono mai apparse nei capitoli più recenti legati alla saga del Megamicete, iniziata con Resident Evil 7: Biohazard.

Con il capitolo nove che potrebbe rappresentare la conclusione di questa narrazione, Capcom avrebbe un’occasione unica per reinventare i Licker in una variante contaminata dal Mold.

Immaginare un “Molded Licker” potrebbe portare l’orrore a nuovi livelli, combinando il design organico e disturbante dei nemici di Resident Evil 7 con l’iconografia classica della serie.

Tra le altre indiscrezioni su RE9, spiccano un’ambientazione su un’isola al largo di Singapore e il ritorno di volti storici come Chris Redfield e Rosemary Winters.

L’isola, descritta come un luogo remoto e decadente, sarebbe il terreno ideale per creature ispirate a mitologie come quella giapponese, in particolare allo yokai Akaname, noto come “leccatore di sudiciume”.

Questa suggestione potrebbe essere la base perfetta per un nuovo design dei Licker, combinando il loro iconico cervello esposto e la lingua allungata con elementi del folklore e della biotecnologia del Megamicete.

Se il capitolo nove rappresentasse davvero l’ultimo tassello della saga del Megamicete, i fan potrebbero trovarsi di fronte all’unica opportunità di affrontare una versione definitiva dei Licker.

Ma non solo: se questi dettagli trovassero conferma, il gioco potrebbe offrire un’interessante fusione tra il passato e il futuro della serie.

Questo, però, tenendo in considerazione che il noto Dusk Golem ha di recente smentito una gran parte dei rumor resi noti nei mesi scorsi.