La community dei modder torna a sorprendere con un progetto che fonde due universi stilistici apparentemente distanti: il mondo Pokémon e l'estetica HD-2D resa celebre dai remake di Square Enix come Octopath Traveler e Triangle Strategy.
Il creator YouTube NIONX ha pubblicato un video di 36 minuti che mostra una reinterpretazione della regione di Kanto realizzata in Unreal Engine 5, dimostrando ancora una volta come il motore grafico di Epic Games possa adattarsi a stili visivi radicalmente diversi rispetto al fotorealismo che spesso lo caratterizza.
Questo esperimento rappresenta un'interessante riflessione su come i classici Game Freak potrebbero apparire con un trattamento artistico completamente rinnovato, pur mantenendo l'anima nostalgica delle prime generazioni.
Il progetto di NIONX si distingue per l'approccio visivo che mescola l'iconico stile HD-2D con elementi ispirati a Pokémon Bianco e Nero, creando una Kanto che appare sia familiare che sorprendentemente fresca.
La regione viene presentata con quella caratteristica profondità di campo e quell'illuminazione che hanno reso così apprezzati i titoli Square Enix, mentre mantiene l'essenza del design originale della prima generazione Pokémon.
Nel video compaiono Ash, Misty accompagnata dal suo Psyduck, e numerosi altri personaggi iconici della serie, tutti reinterpretati in questo nuovo linguaggio visivo.
Va precisato che si tratta di un progetto puramente dimostrativo creato per scopi di portfolio, senza alcuna componente ludica implementata. Non è possibile interagire con gli NPC, ingaggiare battaglie o catturare Pokémon: il walkthrough mostra essenzialmente un tour esplorativo della regione ricreata.
Nonostante l'assenza di gameplay, Kanto risulta comunque vivace e popolata, con personaggi non giocanti che si muovono autonomamente, evitando quella sensazione di città fantasma che spesso affligge i progetti fanmade incompleti.
L'aspetto tecnico più interessante riguarda proprio la capacità del progetto di mascherare completamente la sua natura di prodotto Unreal Engine 5.
A differenza di molti remake fanmade che mantengono quell'aspetto levigato e quella illuminazione caratteristica del motore Epic, questo Pokémon HD-2D sviluppa un'identità visiva propria che non tradisce immediatamente la tecnologia sottostante.
Si tratta di una dimostrazione importante per l'industria: Unreal Engine 5 non condanna necessariamente i progetti a un'omogeneità estetica, ma offre flessibilità stilistica quando utilizzato creativamente.