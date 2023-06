Red Friday MediaWorld: un weekend di offerte imperdibili!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "Red Friday", il Black Friday dell'estate, che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 4 giugno, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la soundbar Sonos Beam Gen2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 439€, rispetto agli usuali 549,99€ di listino, con uno sconto del 20,18% e un risparmio reale di 110,99€.

Sonos Beam Gen2 è una soundbar compatto ma potente che supporta la tecnologia Dolby Atmos, offrendo un audio tridimensionale di alta qualità per film, serie TV e videogiochi.

La soundbar Sonos Beam Gen2, più veloce del 40% rispetto al predecessore, ha un design elegante e versatile, rendendola perfetta per essere posizionata su un mobile o montata a parete.

Grazie alla tecnologia Trueplay, il suono della soundbar Sonos Beam Gen2 viene regolato automaticamente in base all'acustica della stanza, per un'esperienza d'ascolto sempre ottimale.

Il setup è semplice e veloce, con solo due cavi da collegare e istruzioni chiare fornite tramite l'app Sonos. Inoltre, potete ampliare l'esperienza sonora aggiungendo un subwoofer e una coppia di speaker posteriori, da connettere via Wi-Fi per un audio surround ancora più coinvolgente.

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e, per di più, stanno promuovendo l'iniziativa "Red Friday" che offre tantissimi prodotti scontati, tra cui le migliori TV gaming. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, a cui potete accedere tramite il link sottostante.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l'occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!