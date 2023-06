Red Dead Redemption 2, nuovi covi dei banditi (e zombie) scaricabili gratis

Nel corso degli anni, Red Dead Redemption 2 ha ricevuto un gran numero di contenuti extra realizzati appositamente dai fan.

La storia di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti uno dei pochi giochi Rockstar ad essere aggiornato da una community così tanto appassionata.

Basti pensare che un modder ha realizzato un'interessante aggiunta che introduce una modalità simile a un vero e proprio New Game+ per il gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, una nuova mod di Red Dead Redemption 2 ha aggiunto un nel po' di contenuti, tra cui 48 covi di banditi del tutto inediti.

La mod Bandit Hideouts, creata da "crossed99", aggiunge infatti quasi cinquanta nascondigli al gioco, sparsi in tutta la mappa.

Ogni covo è popolato dai membri della banda e può essere trovato in diversi luoghi, come campeggi, boschi, miniere e così via. I giocatori dovranno individuare i nascondigli e sgomberarli prima di poter chiamare i rinforzi; se si cambia idea e si cerca di fuggire, alcuni di loro ci inseguiranno a cavallo.

Di tanto in tanto, inoltre, il giocatore cadrà in un'imboscata dei banditi; alcune parti specifiche della mappa sono infatti state definite "punti di imboscata", i quali sembrano vuoti fino a quando non vi si entra e ci si ritrova con un piccolo gruppo di assalitori alle calcagna.

Fortunatamente non dovrete combatterli da soli, perché ora è possibile assoldare dei pistoleri nel saloon più vicino, in modo da mettere insieme un gruppo di scagnozzi armati che vi aiutino a prendere d'assalto gli accampamenti e a rendervi la vita più facile.

I pistoleri possono anche essere controllati attraverso un menu di gioco, in modo da poter dire loro di attaccare, avvicinarsi di soppiatto, guidare carrozze e altro ancora.

Ma non è tutto: la mod include anche una modalità zombie, visto che i non morti possono essere generati nell'open world come nemici vaganti così come i nascondigli dei banditi possono essere sostituiti con vere e proprie tane di zombie.

Sempre a proposito di mod, vi segnaliamo un'altra aggiunta davvero interessante che potreste fare vostra: i fan hanno infatti introdotto anche i luoghi classici del primo Red Dead Redemption.

Infine, se volete affrontare la storia originale con una nuova protagonista, vi segnaliamo anche una mod che vi permette di interpretare Sadie Adler.