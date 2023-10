Red Dead Redemption 2, Arthur vampiro è perfetto per Halloween

Red Dead Redemption 2 continua a ricevere nuovi contenuti, visto che ora ne è stato segnalato uno perfetto per Halloween.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) è infatti ancora giocato da molti giocatori, i quali ricevono contenuti dei modder a cadenza regolare, spesso e volentieri gratuiti.

Advertisement

Basti pensare al più recente contenuto scaricabile gratuito creato dai fan: stiamo parlando di "Nuevo Paraiso".

Ora, come riportato anche da GamingBible, è il turno di un nuovo extra gratis, creato dai fan proprio per omaggiare le atmosfere tetre di Halloween.

La mod "Vampire Arthur Morgan - The Undead Outlaw" darà ad Arthur Morgan un nuovo look, più adatto a muoversi nelle terre selvagge durante Halloween.

Come suggerisce il nome, la mod trasforma Arthur in un vampiro, cambiando gran parte del suo aspetto.

Le caratteristiche principali sono i capelli e la barba bianchi, che gli conferiscono uno stile più "antico", insieme alla pelle chiara e agli occhi rossi.

Anche se questa nuova versione di Arthur non si comporta come un vampiro e non ha i denti a punta, è un'ottima aggiunta per tutti i giocatori. Se ci state facendo un pensierino, vi basterà cliccare qui e fare vostro il contenuto in forma totalmente gratuita.

Ad ogni modo, se siete ancora in vena di scherzetti di Halloween a tema western, potete anche optare per Undead Nightmare 2, un'altra mod che cambia gran parte del gioco conferendogli un look particolarmente horror.

Del resto, l'open world di Red Dead Redemption 2 è fatto ancora così estremamente bene che è normale che i giocatori ne vogliano ancora, anche se in chiave orrorifica.

Infine, restando in tema di contenuti aggiuntivi rilasciati dagli appassionati in queste settimane, grazie al recente rilascio della mod nota come "Bandit Hideouts", sono ora disponibili altre 48 missioni a tema fuorilegge in Red Dead Redemption 2.