Red Dead Redemption 2, addio al cane che interpreta Cain

Da molto tempo i videogiochi permettono di registrare le performance di motion capture anche per gli animali, e Red Dead Redemption 2 ne ha approfittato per dare vita a Cain.

Il titolo di Rockstar Games, che trovate su Amazon, ha molti personaggi affascinanti e, in alcuni casi, anche quelli a quattro zampe possono fare breccia nel cuore dei giocatori.

Gli animali sono, in generale, tra gli esponenti più amati di Red Dead Redemption 2, tanto che dei modder hanno fatto di tutto per riportare i cavalli del precedente capitolo nel sequel.

Ma, parlando di personaggi, quelli che rimangono nel cuore sono senz'altro protagonisti e comprimari, come Sadie Adler che sempre i modder hanno reso protagonista del gioco.

Il realismo di Red Dead Redemption 2 è tale che anche i cani virtuali riescono a creare empatia con i giocatori, come Cain il cui interprete è purtroppo passato a miglior vita (tramite Kotaku).

Einstein, il cane che ha fornito la performance di motion capture per il cagnolino Cain, è stato omaggiato dal suo proprietario in queste ore.

Cain è il cucciolo randagio che Jack, il figlio di John Marston, inizia ad accudire. Pur non essendo ovviamente un personaggio principale è rimasto comunque nel cuore dei giocatori.

Jason Barnes, proprietario di Einstein, ha spiegato che il supporto del suo cagnolino ha aiutato moltissimo Red Dead Redemption 2 a mettere in scena Cain. Tanto che il suo nome è stato inserito nei titoli di coda del gioco, insieme a tutti gli altri professionisti animali ed umano.

«Possedevi un'intelligenza straordinaria, che ti ha fatto guadagnare il nome di Einstein; anche se, a volte, il nome sembrava uno scherzo.», scrive Barnes sui suoi profili social ricordando il suo compagno di avventure e di vita, ricordandolo con affetto:

«Anche se il nostro tempo insieme è giunto al termine, il tuo ricordo vivrà per sempre. Red Dead Redemption 2 potrebbe immortalarti come Cain, ma sono i ricordi che abbiamo creato insieme a preservare davvero il tuo spirito. Le lezioni che mi hai insegnato sulla lealtà, l'amore e il vivere la vita al massimo non saranno mai dimenticate.»