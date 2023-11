Razer Kishi V2, il controller Ideale per smartphone al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE!

Il mondo dei giochi su smartphone sta crescendo rapidamente, così come le periferiche per migliorare l'esperienza di gioco. Una delle migliori opzioni è il Razer Kishi V2 per Android, un gamepad mobile con comandi da console e compatibilità universale. Durante il Black Friday, potrete acquistarlo a soli 109,99€, il prezzo più basso mai raggiunto finora.

Controller Razer Kishi V2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Kishi V2 per Android è un gamepad mobile eccellente per chi cerca un'esperienza di gioco su smartphone paragonabile a quella su console. È particolarmente adatto per i giocatori competitivi, grazie ai suoi comandi avanzati con tasti micro-switch, grilletti analogici e funzioni di macro programmabili. Il suo design ergonomico e la portabilità lo rendono perfetto anche per chi ama giocare in viaggio o durante i momenti di pausa. Inoltre, per coloro che si dedicano allo streaming di giochi da PC e console, il Razer Kishi offre pieno supporto alle app di streaming più popolari.

Si collega direttamente alla porta USB-C del telefono, eliminando la latenza e assicurando comandi reattivi. È dotato anche di ricarica pass-through, che permette di caricare il telefono mentre si gioca.

L'offerta per il Razer Kishi V2 per Android rappresenta un'ottima occasione per gli appassionati di giochi su mobile. Attualmente disponibile a 109,99€, il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, che non solo migliora l'esperienza di gioco su smartphone, ma offre anche la comodità e versatilità di una console portatile.

