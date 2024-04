Questo mese diremo addio a un episodio di Nier

Era il 2021 quando l'amata serie di Nier, dopo aver riscosso grande popolarità con un gioco come Nier Automata qualche anno prima, provava a prendersi anche il panorama dei videogiochi mobile con Nier Reincarnation, lanciato a luglio su iOS e Android, gratis.

Il gioco, dalla forte impronta narrativa e con un'atmosfera che richiamava proprio quella dei capitoli principali della saga, nella nostra recensione ci aveva colpito in positivo per alcuni suoi aspetti (soprattutto quelli artistici ed espressivi), mentre lasciava a desiderare in alcune scelte operate in termini di gameplay, che dava quasi la sensazione di essere secondario.

Tuttavia, se volete scoprire questa vicenda da vicino, sappiate che queste sono le ultime settimane per farlo: il 28 marzo scorso, come era stato confermato dall'account ufficiale del gioco, è infatti arrivato il capitolo Finale: Reincarnation, che come suggerisce il nome ha dato un finale definitivo alla storia raccontata.

Poi, dal 29 aprile, il «servizio intorno al gioco sarà terminato», hanno assicurato, segnalando quindi che siamo arrivati all'epilogo un po' in tutti i sensi.

Come segnalato su Twitter qualche settimana fa:

«Annuncio importante: a partire dal 28 marzo 2024, la storia di Nier Reincarnation sarà conclusa, con il lancio di Finale: Reincarnation. Ci dispiace informarvi che, in seguito al finale, il servizio dell'app terminerà il 29 aprile 2024. Vi ringraziamo per il vostro supporto costante e speriamo che possiate continuare a godervi Nier Reincarnation fino alla fine».

Gli autori, sul sito ufficiale, hanno comunque confermato che «fino alla fine, continueremo ad aggiungere contenuti e personaggi e terremo vari eventi e campagne». Potete trovare tutti gli ulteriori dettagli direttamente a questo indirizzo.

Di recente, la saga di Nier è arrivato anche sul piccolo schermo con una serie anime piuttosto apprezzata, ma non solo: sulle nostre pagine, vi abbiamo proposto anche la nostra recensione dell'interessante manga ufficiale YoRHa: Assalto a Pearl Harbor.