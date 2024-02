Quali sono stati i più giocati di gennaio su PS5, Xbox Series X e Steam?

È sempre interessante, quando gli analisti si pronunciano, scoprire cosa possono dirci sulle abitudini e gli amori dei videogiocatori. È anche quanto accaduto con la pubblicazione dei più recenti dati di Circana (che si occupa di analisi del business videoludico, appunto) in merito all'andamento del mercato a gennaio 2024.

Come sempre, Circana prende in esame il mercato statunitense, ma considerando quanto questo sia corposo i dati risultano interessanti anche per il pubblico europeo.

Tra i numeri diffusi dall'esperto Mat Piscatella tramite il suo account Twitter, possiamo scoprire quali sono stati i giochi più giocati di gennaio sulle diverse piattaforme, in una speciale classifica basata sugli utenti mensili attivi su PS5, Xbox Series X|S e Steam.

La top 10 delle diverse piattaforme non porta troppe sorprese – anche perché, basandosi sul numero di utenti attivi, è evidente che i live service facciano la parte del leone. È tuttavia interessante vedere come questa cambi di console in console, o dove invece rimanga identica.

I più giocati di gennaio 2024 su PS5

Fortnite Call of Duty HQ (Warzone 2.0, Modern Warfare II e Modern Warfare III) GTA V Roblox NBA 2K24 Madden NFL 24 Evil West Marvel's Spider-Man 2 Mortal Kombat 11 God of War: Ragnarok

I più giocati di gennaio 2024 su Xbox Series X|S

Fortnite Call of Duty HQ (Warzone 2.0, Modern Warfare II e Modern Warfare III) Palworld GTA V Roblox Minecraft Rainbow Six: Siege Hell Let Loose Madden NFL 24 The Finals

I più giocati di gennaio 2024 su Steam

Palworld Lethal Company Counter-Strike 2 Baldur's Gate III The Finals Rocket League Enshrouded Call of Duty HQ (Warzone 2.0, Modern Warfare II e Modern Warfare III) Ready or Not Cyberpunk 2077

Come potete notare, Palworld si è ritagliato una posizione molto alta sulle piattaforme in cui era disponibile – e anche The Finals è riuscito a farsi notare.

Su console, sono impressionanti i risultati di Fortnite e di GTA V, che continuano a mantenere una straordinaria costanza nonostante gli anni che si portano sulle spalle, rimanendo sempre attuali e molto amati.

Interessante, ovviamente, anche la costanza di Call of Duty, che essendo sempre uno dei più giocati su piattaforma PlayStation (a prescindere dalle ingenuità del più recente capitolo) sappiamo essere stato per lungo tempo al centro del dibattito sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Vedremo come questa classifica sarà diversa (se lo sarà) quando arriveranno i dati del mese in corso, dove ci sono state diverse uscite interessanti che di certo avranno fatto accumulare ore ti attività a parecchi utenti, sia su PC che su console.