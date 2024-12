Quali sono i vostri Final Fantasy preferiti? Lo chiede Square

Square Enix ha recentemente annunciato sui suoi canali social che sta raccogliendo feedback sulla serie Final Fantasy e sui suoi giochi, invitando i fan a partecipare a un sondaggio.

Considerando che la saga gode di buona salute (trovate FF7 Rebirth su Amazon), la cosa ha senso.

Questo, senza considerare che c'è anche chi chiede un remake di Final Fantasy 8, il che è tutto dire.

Il sondaggio, disponibile fino al 9 gennaio 2025, è aperto a chi ha almeno 16 anni (via Siliconera).

Chi soddisfa i requisiti può recarsi sul sito ufficiale per esprimere la propria opinione. Il sondaggio, che trovate qui, è composto da 22 domande.

Il sondaggio inizia con alcune domande demografiche e relative alla piattaforma, chiedendo a quale sistema si gioca e quanti giochi (non solo della serie Final Fantasy) sono stati acquistati nel 2024.

Successivamente, vengono esplorati i canali di informazione preferiti dagli utenti e cosa desiderano vedere sui social media.

Dopo le domande introduttive, si entra nel vivo del sondaggio, con domande specifiche sui giochi. Square Enix chiede se i partecipanti abbiano giocato a War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius o Final Fantasy VII Ever Crisis, e se continuano a giocare a questi titoli.

Viene poi chiesto di selezionare i giochi principali e gli spin-off della serie, dalla prima fino alla sedicesima edizione.

Tra i titoli menzionati ci sono Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Crystal Chronicles, Dissidia Final Fantasy, Theatrhythm Final Fantasy, World of Final Fantasy, Final Fantasy Type-0 e Chocobo’s Mystery Dungeon.

La domanda successiva chiede quale di questi giochi è stato il primo a essere giocato e cosa abbia influenzato quella scelta.

Il sondaggio esplora anche il livello di consapevolezza del marchio, chiedendo se i partecipanti conoscano il sito Final Fantasy Portal, se abbiano acquistato merchandise della serie e con chi solitamente parlano o giocano.

Il tutto si conclude con altre domande demografiche e uno spazio per lasciare commenti e suggerimenti sulla serie.

Il sondaggio resterà attivo fino al 6 gennaio 2025, offrendo ai fan un'ulteriore opportunità di condividere le loro opinioni su una delle saghe più iconiche di sempre (tanto da sbarcare anche in picchiaduro di successo).