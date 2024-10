Guerrilla ha finito con Killzone: alcuni fan chiedono a Sony la licenza per nuovi giochi

Prima di essere conosciuti per la serie Horizon, Guerrilla Games si era dedicata per diversi anni allo sviluppo dell'ambiziosa IP Killzone, andata avanti con 6 giochi e proseguita fino al lancio di PS4 con Shadow Fall.

Dopo l'ottimo successo di Horizon Zero Dawn, che presto riceverà anche l'edizione rimasterizzata (trovate la versione originale su Amazon, se volete risparmiare), il team ha però di fatto abbandonato la sua saga sparatutto, con cui evidentemente sente di aver già dato tutto.

È stato lo stesso team di sviluppo che, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa, ha confermato di non avere intenzione di tornare in tempi brevi sul franchise — se non addirittura abbandonandolo per sempre.

Una notizia che alcuni fan particolarmente appassionati non hanno alcuna intenzione di accettare, al punto da essere pronti a svilupparsi nuovi giochi da soli. Con l'eventuale consenso di Sony, naturalmente.

Come segnalato da Push Square, i creatori di un fanzine dedicato interamente a Killzone hanno infatti scritto una lettera aperta in cui chiedono di poter avere un'opportunità con l'IP, piuttosto di lasciarla morente.

I fan spiegano di comprendere perfettamente il desiderio di Guerrilla di sperimentare con nuove idee, ma allo stesso tempo spiegano che Call of the Mountain, capitolo per PS VR2, dimostra che anche altri team di sviluppo possono potenzialmente lavorare sulle loro IP.

Il gruppo promette poi di non deluderli, chiedendo se sia possibile avere una discussione sulla possibilità di licenziare l'IP Killzone direttamente a loro:

«Non può finire con sei giochi e un adattamento a romanzo».

Ci sembra quasi scontato sottolineare come questa iniziativa abbia pochissime probabilità di successo, soprattutto vista la probabile inesperienza dei fan coinvolti.

Resta tuttavia interessante sottolineare come il brand Killzone, per quanto non sia mai davvero stato uno dei bestseller di casa Sony, risulta ancora oggi un nome a cui molti appassionati non vogliono ancora rinunciare.

Siamo proprio sicuri che non possa esserci un futuro per nuovi capitoli in casa PlayStation? Non possiamo fare altro che attendere eventuali novità.