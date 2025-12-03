Sony ha pubblicato una nuova patch firmware a sorpresa per PS5, arrivata oggi, 3 dicembre, per chi si trova fuori dagli Stati Uniti. Non si tratta del classico aggiornamento minore: il file 25.08-12.40.00 pesa circa 1,3 GB ed è già disponibile non appena si accende la console.

L’update non era stato annunciato in alcun modo, e infatti non introduce nuove funzionalità. Tuttavia, Sony lo descrive come un intervento mirato a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Secondo il changelog ufficiale, la patch:

• migliora i messaggi e la fruibilità di alcune schermate;

• migliora le prestazioni e la stabilità del sistema.

Niente di sorprendente, visto il carattere silenzioso dell’aggiornamento. È comunque possibile che risolva uno dei fastidi più segnalati negli ultimi mesi, ovvero i messaggi che a volte non venivano segnati come letti. In genere, quando Sony pubblica patch di stabilità di queste dimensioni, interviene anche sul backend per chiudere eventuali exploit ed evitare vulnerabilità, operazioni che la maggior parte degli utenti non nota direttamente ma che contribuiscono a mantenere l’ecosistema sicuro e stabile.

Con questo nuovo firmware, PS5 chiude virtualmente il suo ciclo di aggiornamenti del 2025, salvo ulteriori hotfix. È un’uscita discreta, ma utile, che conferma il costante lavoro di manutenzione della piattaforma.

Intanto, per chi è alla ricerca di offerte, sul PlayStation Store è attiva la promozione di fine anno. E non sarà neppure l’ultima iniziativa: come da tradizione, durante la serata dei The Game Awards dovrebbe debuttare anche una nuova ondata di sconti dedicati.

In parallelo alle novità hardware e software, continuano anche i report sui progetti futuri: tra questi, un nuovo capitolo della serie Dead Rising, attualmente in sviluppo, e il ritorno di Turok con un titolo previsto per il 2026.

Resta quindi un periodo decisamente movimentato per l’ecosistema PlayStation, tra manutenzione, sconti e indiscrezioni sul futuro. Niente male.