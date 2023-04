PS5 + Resident Evil 4 Remake a prezzo scontato!

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato una promozione imperdibile, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare un bundle composto dalla console Sony PS5 e una copia del recente remake di Resident Evil 4 a prezzo scontato! Infatti, solitamente i due prodotti sarebbero proposti a 624,90€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 579,90€, con un risparmio reale di 44,99€.

La PS5 vanta una serie di incredibili innovazioni, tra cui l'SSD che spicca come una delle caratteristiche più notevoli. Addio ai lunghi tempi di caricamento dei giochi: grazie a questo componente, l'attesa sarà praticamente nulla. Sony, inoltre, ha introdotto il rivoluzionario Tempest Engine, cuore pulsante dell'audio di ultima generazione. Preparatevi a immergervi in un universo sonoro avvolgente e coinvolgente, dove ogni dettaglio sonoro vi avvicinerà ancora di più all'azione sullo schermo.

Nella nostra recensione di Resident Evil 4, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che “il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto“.

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.