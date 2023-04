PS Plus Premium: scopri come avere uno sconto del 19%!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare una Gift Card Playstation Network del valore di 120€ a soli 96,99€, con un risparmio reale di 23€. Ciò vi consentirà di abbonarvi al servizio Playstation Plus Premium con uno sconto del 19%.

PlayStation Plus, come abbiamo illustrato nella nostra esaustiva guida, propone ben tre livelli di abbonamento per soddisfare le diverse esigenze dei giocatori. Il primo livello è denominato Essential e offre la possibilità di ottenere due giochi gratuiti ogni mese, oltre al supporto per il gioco online con gli altri utenti. Il secondo livello, chiamato Extra, include tutti i vantaggi offerti dal livello Essential e aggiunge un'impressionante selezione di circa 400 giochi PS4 e PS5 disponibili da giocare su richiesta, grazie alla funzione on demand.

L'ultimo livello, il Premium, oltre a garantire tutti i benefici del piano Extra, vi concede l'accesso esclusivo al Catalogo dei Classici di Premium. Questa ricca raccolta include fino a 300 giochi originali per PlayStation, PS2, PS3 e PSP, permettendovi di rivivere i momenti indimenticabili delle vecchie console. Inoltre, il piano Premium offre le Versioni di Prova dei giochi, che vi consentiranno di testare una selezione di alcuni titoli per un periodo di tempo limitato, così da poter decidere se acquistarli o meno.

