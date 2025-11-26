PlayStation Plus Extra si prepara a chiudere il 2025 con un colpo da maestro: il 2 dicembre, infatti, il servizio accoglierà Red Dead Redemption, uno dei titoli più celebrati della storia videoludica. L’informazione è stata confermata ufficialmente e rappresenta una delle aggiunte più importanti degli ultimi mesi per gli abbonati ai livelli Extra e Premium.

Come noto, PS Plus è strutturato in tre livelli: Essential, dedicato ai giochi mensili; Extra, che offre l’accesso a un vasto catalogo di titoli PS4 e PS5; e Premium, che include tutto il resto insieme al cloud streaming e a un archivio di classici provenienti da PS1, PS2, PS3 e PSP. Red Dead Redemption entrerà direttamente nel cuore dell’esperienza Extra, permettendo a milioni di utenti di riscoprire un’epopea western che ha segnato un’era.

Prodotto in caricamento

Ciò che rende questa aggiunta ancora più interessante è la sua collocazione nel calendario. Di solito Sony segue una programmazione ferrea: aggiornamenti e rimozioni arrivano in blocco, sempre negli stessi giorni del mese. Ma ogni tanto, come in questo caso, PlayStation decide di rompere la routine per regalare ai propri abbonati una sorpresa vera e propria. Il 2 dicembre è dunque una data da segnare, perché anticipa di due settimane l’annuncio dell’intera line-up mensile, previsto come sempre per metà mese.

Red Dead Redemption non ha bisogno di introduzioni: un open world western ampio, vibrante, ricco di vita e tragico nella sua narrazione. Il viaggio di John Marston è spesso indicato come uno dei migliori racconti mai portati su console, capace di intrecciare momenti intimi e silenzi polverosi con sparatorie memorabili, personaggi iconici e una direzione artistica che ancora oggi lascia il segno. L’arrivo del gioco su PS Plus Extra rappresenta una vera e propria occasione d’oro per chi non lo ha mai provato o desidera tornare nella frontiera più famosa di Rockstar.

In attesa di scoprire la lista completa dei giochi che arricchiranno PS Plus a dicembre 2025, possiamo intanto considerare questo annuncio come uno dei più rilevanti dell’anno. E, soprattutto, come un regalo anticipato per tutti gli abbonati.