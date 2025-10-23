Il fine settimana si prospetta intenso per gli abbonati Xbox, con una selezione di cinque titoli gratuiti che spazia dal calcio virtuale agli horror multiplayer più inquietanti. L'iniziativa Free Play Days torna con una proposta variegata che include alcune delle esperienze videoludiche più discusse degli ultimi mesi, offrendo ai giocatori l'opportunità di testare produzioni diverse senza alcun costo aggiuntivo.

Tra le proposte più interessanti spicca The Outlast Trials, che arriva proprio mentre il gioco riceve l'aggiornamento "Invasion", introducendo nuovi contenuti nell'esperienza horror cooperativa. Questo titolo rappresenta l'evoluzione della celebre serie Outlast in chiave multiplayer, permettendo ai giocatori di affrontare situazioni terrificanti in compagnia di altri utenti. L'atmosfera claustrofobica e le meccaniche di gioco basate sulla fuga e la sopravvivenza hanno conquistato gli appassionati del genere sin dal lancio.

La lineup include anche Phasmophobia, il simulatore di caccia ai fantasmi che ha conquistato milioni di giocatori su PC e che ora continua a espandersi sulle console Xbox. Per chi preferisce esperienze meno spaventose, c'è House Flipper 2, il simulatore di ristrutturazione immobiliare che permette di trasformare case fatiscenti in abitazioni da sogno, e Descenders Next, evoluzione del gioco di mountain bike ad alta velocità.

Non poteva mancare EA Sports FC 26, l'ultima incarnazione della storica serie calcistica di Electronic Arts. Dopo la separazione da FIFA, il franchise ha mantenuto la sua identità sotto il nuovo marchio, continuando a proporre la simulazione calcistica più popolare tra i videogiocatori. L'inclusione nel programma Free Play Days rappresenta un'occasione ghiotta per chi vuole testare le novità dell'edizione 2026 prima di decidere se acquistarla.

Tradizionalmente, l'accesso a questi titoli richiede un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Essential, Premium o Ultimate, con disponibilità garantita fino a tarda sera domenica. Tuttavia, nelle ultime settimane Microsoft ha modificato l'approccio, rendendo accessibili alcuni giochi a tutti gli utenti attraverso versioni trial gratuite, seppur con tempistiche differenziate. La conferma definitiva sulle modalità di accesso arriverà nelle prossime ore.

Per chi rimanesse conquistato da uno di questi titoli, conviene dare un'occhiata alle promozioni attive sul Microsoft Store. In particolare, la Shocktober Sale dedicata ad Halloween offre sconti significativi sui giochi a tema horror, rendendo ancora più conveniente l'eventuale acquisto di titoli come Phasmophobia o The Outlast Trials. La procedura per scaricare i giochi resta semplicissima: basta cercare il titolo desiderato sullo store Xbox, cliccare sul pulsante di installazione o prova gratuita e iniziare a giocare immediatamente.