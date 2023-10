Primo acquisto su Amazon? Scopri come ricevere 15€ di sconto!

Amazon è il punto di riferimento per chi cerca qualità, servizio impeccabile e, naturalmente, occasioni irrinunciabili. E parlando di occasioni, ecco a voi la "Festa delle Offerte Prime" del 10 e 11 ottobre, un carnevale di sconti che promette di stuzzicare l'appetito dei cacciatori di offerte. Ma Amazon non si ferma qui: vuole dare un caloroso benvenuto a tutti i nuovi arrivati nella sua comunità. Se siete nuovi clienti, un bonus di benvenuto di 15€ è pronto a scivolare nel vostro carrello per il vostro primo ordine di almeno 30€.

Con questo caldo benvenuto, non solo avrete un gustoso sconto, ma vi troverete catapultati in un universo di offerte quotidiane che Amazon adora coccolare i suoi clienti. E se l'esperienza vi lascia un sorriso, potete decidere di entrare nella famiglia Prime, abbracciando un mondo di spedizioni ultra-veloci e l'accesso esclusivo a Prime Video.

Buono sconto Amazon, chi può ottenerlo?

Abbiamo precisato in precedenza che questa esclusiva promozione è dedicata soltanto ai nuovi clienti di Amazon. Basterà visitare la pagina dedicata all'iniziativa per scoprire se la promozione è valida anche per il vostro account. Questo implica che, se siete già membri della famiglia Amazon, il sito vi informerà in modo chiaro e diretto dell'ineleggibilità alla promozione, e nemmeno creando un secondo account potrete aggirare questa regola.

Per i nuovi clienti, invece, per usufruire della promozione vi basterà un semplice clic sul banner, seguendo con la creazione di un nuovo account, e successivamente cliccando su “Applica promozione” nella pagina successiva a cui verranno reindirizzati. Questi passaggi facili e veloci saranno il vostro biglietto d'ingresso per iniziare una spettacolare esperienza di shopping su Amazon! Con un acquisto di almeno 30€ su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, uno sconto di 15€ vi darà il benvenuto, applicandosi automaticamente al vostro primo ordine. Attenzione: l’opzione 1-Click potrebbe escludervi dal beneficiare di questo buono sconto.

È cruciale ricordare che, nel caso decidiate di restituire i prodotti acquistati, l'importo del coupon verrà detratto dall'importo rimborsato e non sarà più riutilizzabile. Questo denota che il buono ha un'unicità di utilizzo, pertanto vi invitiamo a selezionare con saggezza e attenzione gli articoli da aggiungere al vostro carrello, assicurandovi che ogni scelta sia una gradita aggiunta al vostro quotidiano.

Amazon Prime, a chi è consigliato l'abbonamento?

Questa promozione potrebbe essere il vostro biglietto per esplorare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni. Spedizioni gratis e rapide, offerte esclusive, e un catalogo di intrattenimento che spazia da serie TV e film hit su Prime Video a un universo musicale senza pubblicità su Amazon Music. E non finisce qui. Prime Reading vi apre le porte di centinaia di eBook Kindle, Prime Gaming vi regala contenuti in-game mensili, mentre Amazon Photos vi offre uno spazio senza fine per le vostre memorie fotografiche.

Questa carovana di vantaggi è dedicata a chi vuole vivere la vita al massimo, da shopping-aholics a aficionados di musica, letture, film e serie TV.

L'offerta è valida solo fino al 16 ottobre. E sì, solo 1.000 fortunati avranno la chance di godere dello sconto di 15€. Quindi, il consiglio è di correre verso la pagina Amazon dedicata all'offerta per scoprire se potete sfruttarla.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.