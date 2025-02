Prime Gaming, disponibili 5 nuovi giochi gratis di fine febbraio: c'è anche un gioco Xbox

Anche questo weekend potrete riscattare tanti nuovi giochi gratis su PC tramite Prime Gaming, ma il fine settimana ha riservato anche una piccola sorpresa perfino per chi preferisce giocare sulle console Xbox.

Da adesso potete infatti riscattare ben 5 giochi in omaggio, che includono come punta di diamante Wolfenstein Youngblood: l'avventura cooperativa di MachineGames viene proposta sia nella versione PC che Xbox, scaricabili come sempre senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo infatti che Amazon Prime offre tra i suoi numerosi vantaggi anche cataloghi mensili di giochi gratis, aggiornati su cadenza settimanale e che resteranno vostri per sempre dopo il riscatto.

Di seguito troverete la lista completa dei nuovi titoli aggiunti per questo fine settimana, con tanto di link diretti per il riscatto.

Prime Gaming: giochi gratis del 21 febbraio 2025

Dovrete assicurarvi di avere a disposizione un account per ognuno degli store citati, ma ricordiamo come sempre che non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

L'unico requisito è infatti essere iscritti all'abbonamento Amazon Prime: una volta completate le poche e semplici operazioni mostrate su schermo, potrete godervi fin da subito i vostri nuovi omaggi.

Tutti i giochi gratis del fine settimana di Prime Gaming resteranno disponibili per il riscatto fino al 26 marzo 2025, con l'unica eccezione di Wolfenstein Youngblood che lascerà il catalogo con qualche giornata di anticipo, più precisamente il 20 marzo 2025.

Come sempre, il mio consiglio è quello di riscattare tutti questi titoli già da adesso, così da non rischiare di dimenticarvene. Resteranno infatti sempre a vostra disposizione, anche se non volete scaricarli in questo momento.

Il mese di febbraio 2025 si concluderà con altre 5 grandi produzioni in regalo: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete riscattarli.