Prenota ora Ratchet & Clank: Rift Apart per PC in sconto su Instant Gaming! -34%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete prenotare la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart a soli 39,59€, con uno sconto del 34% e un risparmio reale di oltre 20€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

La versione PC di Ratchet & & Clank: Rift Apart supporta il ray tracing, offrendo una gamma di opzioni di qualità tra cui scegliere, e includerà ulteriori ombre nelle zone all'aperto.

Altre caratteristiche degne di nota sono il supporto per i monitor ultra-wide nelle risoluzioni 21:9, 32:9 e fino a 48:9 per le configurazioni con tre monitor. Sia le sequenze di gioco che i filmati saranno ottimizzati per adattarsi perfettamente a questi schermi ultra-wide.

Ratchet & Clank: Rift Apart per PC beneficerà anche di framerate senza limiti e delle tecnologie di upscaling più recenti che ottimizzano le prestazioni. Gli utenti potranno scegliere tra NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS e la Temporal Injection di Insomniac Games. Inoltre, sono supportate le tecnologie NVIDIA Reflex e NVIDIA DLAA per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà compatibile sia con il mouse e la tastiera che con il controller DualSense, che offrirà un feedback tattile quando si gioca con una connessione cablata.

