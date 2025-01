Potete provare gratis un gioco che fonde Resident Evil e Among Us

Se siete amanti del brivido e delle atmosfere inquietanti, LockYourDoor potrebbe essere il gioco che fa per voi.

Disponibile su Steam con una demo gratuita, come riportato anche da GamingBible, questo titolo in cooperativa online vi mette nei panni di un gruppo di persone alla ricerca di un amico scomparso, Darvin.

La trama è semplice ma efficace: Darvin è intrappolato in una casa spettrale che sembra uscita direttamente da Resident Evil (gioco che trovate su Amazon).

Le immagini e i dettagli rivelati finora lasciano pensare che il gioco sia pesantemente influenzato da classici dell’horror, inclusa l’indimenticabile demo PT di Hideo Kojima.

In LockYourDoor, sopravvivere non sarà una passeggiata. Dovrete esplorare, raccogliere oggetti, risolvere enigmi e affrontare creature terrificanti che infestano la casa.

L'oscurità sarà la vostra principale nemica, ma anche i vostri alleati potrebbero rivelarsi tali: il gioco consente infatti di tradire gli altri giocatori. Sì, proprio come Among Us.

Questa dinamica sociale aggiunge un livello di tensione inedito: a chi potrete davvero affidarvi mentre cercate di sopravvivere agli incubi della notte?

Il nome del gioco non è inoltre casuale: durante l’avventura troverete chiavi da utilizzare per bloccare o sbloccare porte in base alla situazione.

Ma attenzione: quando cala la notte, la casa si trasforma in un luogo ancora più pericoloso, popolato da incubi che vi inseguiranno senza sosta.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la demo gratuita su Steam (qui) offre un assaggio di quello che vi aspetta.

Tra atmosfere opprimenti, gameplay cooperativo e la costante minaccia di tradimenti, LockYourDoor promette di essere un’esperienza horror quantomeno interessante, secondo me.

