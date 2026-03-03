Pokémon Pokopia (qui la nostra recensione) si impone come il titolo della serie più apprezzato dalla critica di sempre, un traguardo che pochi avrebbero pronosticato per uno spin-off ispirato ai life simulator.

In un franchise che conta decenni di storia e centinaia di milioni di copie vendute in tutto il mondo, scalare la classifica di Metacritic non è impresa da poco, eppure questo nuovo capitolo dedicato all'universo dei mostriciattoli tascabili è riuscito nell'impresa.

Stando alla classifica ufficiale di Metacritic aggiornata con tutti i titoli di The Pokémon Company, Pokopia ha ottenuto un Metascore di 89, superando di un solo punto il precedente detentore del record, Pokémon Y, fermo a quota 88.

Dietro di loro si trova un folto gruppo di capitoli storici tutti appiattiti a 87, tra cui Pokémon Sun, Moon, X, White Version, Black Version, SoulSilver Version e HeartGold Version, a dimostrazione di quanto sia stato difficile, nel corso degli anni, alzare l'asticella della critica specializzata.

L'aspetto più interessante è che Pokopia non è un titolo della linea principale della saga, ma uno spin-off dall'anima chiaramente ispirata ai life simulator, con dinamiche che ricordano da vicino Animal Crossing.

Questa scelta di design, apparentemente rischiosa per un brand così consolidato, si è rivelata vincente sia presso la critica che, a quanto pare, presso i giocatori che hanno già messo le mani sulla versione anticipata.

Per chi non avesse ancora avuto modo di provarlo, l'attesa è quasi finita: Pokémon Pokopia uscirà su Nintendo Switch 2 il 5 marzo.

Il momento non potrebbe essere più simbolico: la settimana scorsa il franchise ha celebrato il suo 30° anniversario, un traguardo accompagnato da un Pokémon Presents ricco di annunci.

Tra le novità emerse durante la livestream spiccano un dispositivo in stile Game Boy dedicato alla musica di Pokémon e la conferma che Pokémon XD: Gale of Darkness — originariamente uscito su GameCube nel 2005 — arriverà su Switch 2, portando finalmente su una piattaforma moderna uno dei capitoli più amati dagli appassionati della vecchia guardia.