Il mondo dei giochi mobile dedicati all'universo Pokémon si arricchisce di un nuovo capitolo con Pokémon Pokopia, un titolo sviluppato dalla collaborazione tra Game Freak e Omega Force sotto l'egida di Nintendo e The Pokémon Company.

Il gioco è disponibile da pochi giorni, ma già i publisher hanno messo in moto la macchina degli aggiornamenti post-lancio, annunciando il primo evento a tempo limitato che introduce nuovi Pokémon nel roster.

Una mossa che, come spesso accade in questi titoli, potrebbe accendere il classico senso di FOMO (Fear Of Missing Out) tra i giocatori più completisti della community.

L'evento in questione si chiama More Spores for Hoppip e porta in gioco tre Pokémon della linea evolutiva delle spore di cotone: Hoppip, Skiploom e Jumpluff.

Il dettaglio che farà tremare i collezionisti è che, almeno per ora, questi tre Pokémon non potranno essere incontrati al di fuori dell'evento, rendendoli di fatto esclusivi a questa finestra temporale.

Una pratica già consolidata nell'ecosistema Pokémon — basti pensare agli eventi a rotazione di Pokémon Trading Card Game Pocket — ma che continua a dividere l'opinione della community tra chi apprezza la freschezza dei contenuti stagionali e chi invece vorrebbe accedere a tutto il Pokédex senza pressioni temporali.

La finestra di disponibilità dell'evento è piuttosto stretta: partirà lunedì 9 marzo alle 21:00 ora italiana e si concluderà martedì 24 marzo alle 20:59.

Quindici giorni netti per catturare i tre Pokémon e accumulare le ricompense collegate, il che impone un ritmo di gioco abbastanza regolare a chi non vuole perdere nulla.

Sul fronte del gameplay, l'evento introduce anche delle spore di cotone speciali da raccogliere durante la sessione: una volta accumulate, potranno essere scambiate con oggetti d'arredamento a tema picnic, utilizzabili per decorare gli habitat del gioco.

Questi nuovi elementi scenografici risultano graditi in particolare a Skiploom e Jumpluff, aggiungendo quindi un incentivo meccanico alla raccolta delle spore per chi punta a ottimizzare i propri spazi.

C'è però una condizione d'accesso importante da tenere a mente: i giocatori potranno partecipare all'evento solo dopo aver raggiunto una determinata progressione nella campagna principale, specificamente nelle città dove il Pokémon Center risulta già ricostruito.

Chi è ancora nelle fasi iniziali dell'avventura potrebbe quindi trovarsi escluso da una parte dell'evento. Da segnalare anche che le Cloud Islands in modalità multigiocatore non avranno accesso a questo contenuto, una limitazione che potrebbe deludere chi preferisce affrontare i giochi Pokémon in compagnia.

Al di là dell'evento stagionale, Nintendo ha annunciato anche un bonus separato e non legato alla finestra temporale dell'evento: un tappeto a tema Ditto sarà disponibile come oggetto in-game per tutti i giocatori fino al 31 gennaio 2027.

A differenza delle versioni antropomorfe del Pokémon trasformista che avevano generato qualche reazione nella community, questa versione sembra orientarsi verso un design più canonico e simpatico.