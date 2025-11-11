Il panorama delle schede fisiche per Nintendo Switch 2 si arricchisce di un capitolo controverso: Pokémon Pokopia, sviluppato da Koei Tecmo e in uscita il 5 marzo, potrebbe diventare il primo titolo first-party di Nintendo a essere distribuito tramite Game-Key Card. Si tratta delle discusse schede che, anziché contenere i dati di gioco, includono esclusivamente un codice di attivazione digitale, una scelta che sta sollevando un acceso dibattito nella community videoludica globale e tra gli esperti di preservazione digitale.

La conferma è emersa in modo quasi accidentale: mentre Nintendo e The Pokémon Company annunciavano ufficialmente Pokémon Pokopia, un video separato pubblicato dalla casa di Kyoto intitolato "Using Game-Key Card on Nintendo Switch 2" mostrava proprio la confezione e la card del gioco come esempio pratico del sistema. Una rivelazione che ha immediatamente acceso i riflettori su una pratica finora relegata quasi esclusivamente ai publisher third-party.

Le Game-Key Card rappresentano un ibrido controverso tra il formato fisico e quello digitale. A differenza delle classiche cartucce Virtual Game Card che contengono effettivamente i dati del gioco, queste schede funzionano essenzialmente come box da collezione con codice download incluso. Il vantaggio rispetto al puro digitale? La possibilità di rivendere il prodotto e utilizzarlo su altre console Switch 2 senza ricorrere al sistema di prestito delle cartucce virtuali implementato da Nintendo.

La reazione della community dedicata alla preservazione videoludica non si è fatta attendere. Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios – software house specializzata nel recupero e rimasterizzazione di classici introvabili – ha espresso pubblicamente la sua delusione a GamesIndustry.biz: "Vedere Nintendo comportarsi così è piuttosto scoraggiante. Da un'azienda di quelle dimensioni, con una storia così importante, ci si aspetterebbe un approccio più serio alla preservazione". Una critica che colpisce nel segno, considerando come Nintendo abbia sempre fatto della propria eredità storica un elemento identitario fondamentale.

Il problema va oltre la semplice questione nostalgica: le Game-Key Card rischiano di creare un vuoto archivistico nel lungo periodo. Quando i server di attivazione verranno eventualmente dismessi - prassi inevitabile nel ciclo di vita delle piattaforme digitali - queste "cartucce" diventeranno oggetti inutilizzabili, a differenza delle cartucce tradizionali che conservano fisicamente i dati di gioco. Un paradosso in cui il supporto "fisico" diventa effimero quanto quello digitale.

Dal punto di vista strettamente ludico, Pokémon Pokopia si presenta come un'interessante deviazione dalle formule consolidate del franchise. I giocatori vestiranno i panni di un Ditto travestito da umano, una premessa bizzarra anche per gli standard Pokémon, con l'obiettivo di plasmare l'ambiente circostante attraverso le abilità apprese da creature iconiche come Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Il gameplay sembra orientarsi verso meccaniche di manipolazione ambientale e scoperta progressiva, con il Ditto capace di assimilare le mosse di vari Pokémon per modificare il terreno e sbloccare nuove aree.

La collaborazione con Koei Tecmo, già responsabile di Pokémon Conquest su Nintendo DS, lascia presagire un approccio strategico più articolato rispetto ai capitoli mainstream. Un nuovo trailer previsto per il 13 novembre dovrebbe chiarire ulteriormente le meccaniche di gioco e dissipare i dubbi sul tipo di esperienza offerta, che al momento oscilla tra un puzzle-adventure e un action-RPG leggero.