Il mondo del gaming si ritrova ancora una volta al centro di un acceso dibattito politico-culturale: The Pokémon Company ha dovuto prendere pubblicamente le distanze dall'amministrazione della Casa Bianca dopo che quest'ultima ha utilizzato in modo non autorizzato elementi grafici legati al brand Pokémon.

Non è la prima volta che questo tipo di controversia emerge, e il fatto che coinvolga uno dei franchise videoludici più amati al mondo rende la questione particolarmente rilevante per tutta la community gaming globale.

Tutto è partito da un generatore di font creato da Pixel Frame, pensato per consentire ai fan di replicare il logo di Pokémon Pokopia, l'atteso titolo in arrivo su Nintendo Switch 2.

Come spesso accade sui social, la community aveva iniziato a divertirsi creando meme personalizzati con questo strumento, diffondendoli rapidamente su X e sulle altre piattaforme. Un passatempo innocente, in attesa dell'uscita del gioco.

Il 5 marzo 2026, però, il profilo X della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine realizzata con lo stesso generatore, contenente le parole "make america great again" sovrapposte all'artwork ufficiale di Pokémon Pokopia, imitando fedelmente l'estetica del logo originale.

Il post ha immediatamente scatenato reazioni nella community e attirato l'attenzione dei media internazionali, tra cui il TIME.

La risposta di The Pokémon Company non si è fatta attendere. La portavoce Sravanthi Dev ha rilasciato una dichiarazione ufficiale netta: "Siamo a conoscenza di contenuti social recenti che includono immagini associate al nostro brand. Non siamo stati coinvolti nella loro creazione o distribuzione, e non è stato concesso alcun permesso per l'utilizzo della nostra proprietà intellettuale. La nostra missione è unire il mondo, e tale missione non è affiliata ad alcun punto di vista o agenda politica."

Quello che colpisce è che questa non rappresenta un episodio isolato. Già nel settembre 2025, il Dipartimento per la Sicurezza Interna dell'amministrazione aveva pubblicato un video di reclutamento per l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) utilizzando immagini e musiche tratte dall'anime Pokémon, senza alcuna autorizzazione.

Anche in quell'occasione The Pokémon Company aveva rilasciato una dichiarazione analoga, ma — a differenza di questa volta — senza inserire alcun commento sulla propria missione aziendale.

Dal punto di vista legale, il caso resta aperto ma probabilmente senza seguito giudiziario. Don McGowan, ex Chief Legal Officer di The Pokémon Company, aveva commentato il precedente episodio sostenendo che l'azienda difficilmente avrebbe intrapreso azioni legali, data la tendenza generale a evitare esposizione mediatica negativa.