Il distretto di Shibuya, uno dei cuori pulsanti di Tokyo, si è risvegliato con una novità capace di catturare l’attenzione dei passanti: un gigantesco cartellone pubblicitario dedicato a Leggende Pokémon: Z-A.

L’apparizione dell’affissione segna l’inizio di quella che si preannuncia come una campagna promozionale su larga scala per il titolo Nintendo, il cui lancio è previsto per il 16 ottobre 2025. Non è un caso che la scelta sia ricaduta proprio su questo quartiere, considerato un’icona della cultura pop giapponese e meta imprescindibile per gli appassionati di tutto il mondo.

Il nuovo capitolo della serie Leggende (qui la nostra recensione di Arceus) trasporta i giocatori in una versione completamente rinnovata di Luminopoli, la celebre metropoli già apparsa in Pokémon X e Y.

Stavolta, però, si troveranno di fronte a un ambiente profondamente trasformato. La città è stata ridisegnata attraverso un ambizioso piano di riqualificazione urbana promosso dalla misteriosa Quasartico Inc., un’azienda che sembra aver trovato il modo di fondere natura e tecnologia avanzata in perfetto equilibrio.

Gli sviluppatori hanno immaginato una metropoli in cui parchi rigogliosi e panorami naturali si integrano con infrastrutture d’avanguardia. Questa visione futuristica della coesistenza tra artificiale e organico rappresenta un salto evolutivo importante rispetto alle ambientazioni passate della serie, offrendo ai giocatori un playground urbano ricco di sfaccettature.

La tradizione Pokémon di scegliere il primo compagno di viaggio viene rispettata anche in Leggende Pokémon: Z-A, ma con una selezione sorprendente. I giocatori potranno scegliere tra Chikorita, Tepig e Totodile, tre starter provenienti da generazioni differenti.

Una scelta che riflette l’intento del gioco di abbracciare il passato della saga, rendendo omaggio alla sua storia mentre apre una nuova strada verso il futuro.

L’esplorazione ruoterà attorno alla Torre Prisma, l’iconico grattacielo che tornerà a fungere da punto di riferimento all’interno della città trasformata. Gli sviluppatori promettono una varietà di ambienti da esplorare, dai negozi e ristoranti fino alle nuove zone selvagge urbane, dove i Pokémon vivono in libertà integrati nel paesaggio cittadino.

Tra i personaggi chiave che i giocatori incontreranno lungo il cammino spicca AZ, enigmatico proprietario dell’Hotel Z. Figura già familiare ai fan di lunga data, AZ sembra destinato a rivestire un ruolo centrale nella trama, suggerendo legami profondi con eventi cruciali del passato e sviluppi futuri dell’universo Pokémon.

Un altro elemento di rilievo riguarda la disponibilità del gioco in due versioni distinte: alla classica edizione per Nintendo Switch, si affiancherà una Switch 2 Edition.

Una mossa che rafforza la strategia di transizione tra le due generazioni hardware, consentendo a un pubblico più ampio di vivere l’esperienza di gioco adattata alle potenzialità del proprio sistema.