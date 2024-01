PlayStation Store: ecco i giochi più venduti a dicembre su PS5 e PS4

Ora che siamo entrati nel secondo weekend del 2024, anche per PlayStation Store è arrivato il momento di chiudere le analisi dello scorso anno, svelando quali sono stati i giochi che hanno catturato maggiormente l'interesse degli utenti durante l'ultimo mese del 2023.

Con un consueto post sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha infatti svelato tutti i giochi più scaricati sugli store ufficiali di PS5 e PS4, divisi come sempre tra mercato europeo e americano.

Advertisement

Per questo articolo ci concentreremo ancora una volta sulla classifica europea — dato che ovviamente include anche i giocatori italiani — che su PS5 vede Call of Duty Modern Warfare 3 in testa (lo trovate su Amazon).

Vediamo dunque quali sono stati tutti i giochi più venduti sulla console di ultima generazione di Sony:

PlayStation Store: giochi più venduti a dicembre 2023 su PS5

Call of Duty: Modern Warfare III EA Sports FC 24 Grand Theft Auto V Avatar: Frontiers of Pandora Hogwarts Legacy ARK: Survival Ascended Baldur's Gate 3 Marvel's Spider-Man 2 Cyberpunk 2077 UFC 5 Alan Wake 2 God of War Ragnarök Resident Evil 4 The Crew Motorfest It Takes Two Assassin's Creed Mirage Star Wars Jedi: Survivor NBA 2K24 F1 23 Elden Ring

Tra i pochi grandi lanci di dicembre è riuscito a trovare uno spazio soltanto Avatar Frontiers of Pandora, pur non riuscendo a conquistare la top 3 della classifica, dominata dai classici Call of Duty, EA Sports FC 24 e GTA V.

Il gioco calcistico di EA Sports ha conquistato anche il primo posto della classifica dedicata a PS4, che vi riproponiamo di seguito:

PlayStation Store: giochi più venduti a dicembre 2023 su PS4

EA Sports FC 24 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Modern Warfare III Hogwarts Legacy The Forest Need for Speed Heat Batman: Arkham Knight Gang Beasts Battlefield V God of War Star Wars Battlefront II Sniper Elite 4 Tekken 7 theHunter: Call of the Wild The Last of Us Remastered CarX Drift Racing Online Outlast 2 Outlast

Come spesso accade, le classifiche sono condizionate anche dai recenti sconti arrivati su PlayStation Store, ma emergono alcuni dati decisamente interessanti: GTA V ha conquistato il terzo posto sia su PS5 che su PS4, mentre si confermano gli ottimi risultati di Hogwarts Legacy, in posizioni di classifica simili su entrambe le console.

Chiudiamo l'analisi con alcune curiosità sparse legate agli altri prodotti su PS Store: il gioco più venduto su PS VR 2 è stato Among Us VR, mentre sul PS VR originale c'è Job Simulator in testa.

Per quanto riguarda invece i free-to-play, continua a registrarsi il dominio di Fortnite, anche se Roblox e The Finals conquistano seconda e terza posizione.

Restando in tema di offerte, vi ricordiamo che sono disponibili tanti nuove offerte dedicate agli Sconti di Gennaio, con giochi in offerta anche fino al 95%.