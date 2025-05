PlayStation Store celebra lo Star Wars Day con Offerte del Weekend fino all'85%

Oggi è una giornata molto importante per i fan di Star Wars in tutto il mondo: il 4 maggio viene infatti celebrato lo Star Wars Day, festa ufficiale della celebre saga creata da George Lucas.

Anche PlayStation Store ha deciso di unirsi ai festeggiamenti di milioni di fan, svelando a sorpresa le sue nuove Offerte del Weekend che, per l'occasione, sono dedicate esclusivamente ai migliori videogiochi ispirati all'universo di Guerre Stellari.

Un'occasione dunque imperdibile per i fan della saga, grazie a riduzioni di prezzo che possono arrivare anche fino all'85% (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Per aiutarvi nelle vostre scelte, abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo essere gli sconti più interessanti per l'occasione:

PS Store: migliori offerte per lo Star Wars Day

LEGO Star Wars: Skywalker Saga Galactic a 15,99€ (anziché 79,99€)

a 15,99€ (anziché 79,99€) Star Wars Battlefront Classic Collection a 26,24€ (anziché 34,99€)

a 26,24€ (anziché 34,99€) Star Wars Battlefront II a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Star Wars Demolition a 3,49€ (anziché 4,99€)

a 3,49€ (anziché 4,99€) Star Wars Episode 1 Racer a 5,99€ (anziché 14,99€)

a 5,99€ (anziché 14,99€) Star Wars Episodio 1: La Minaccia Fantasma a 3,49€ (anziché 4,99€)

a 3,49€ (anziché 4,99€) Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy a 9,59€ (anziché 23,99€)

a 9,59€ (anziché 23,99€) Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast a 3,99€ (anziché 9,99€)

a 3,99€ (anziché 9,99€) Star Wars Megabundle PS4 a 10,49€ (anziché 29,99€)

a 10,49€ (anziché 29,99€) Star Wars Outlaws a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Star Wars Prequel Pack a 35,74€ (anziché 64,99€)

a 35,74€ (anziché 64,99€) Star Wars Rebel Assault II: The Hidden Empire a 3,49€ (anziché 4,99€)

a 3,49€ (anziché 4,99€) Star Wars Squadrons a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Star Wars The Clone Wars a 3,49€ (anziché 4,99€)

Ovviamente questo è solo un assaggio di tutte le offerte dedicate alla saga di Star Wars: se volete consultare integralmente gli sconti del weekend, potete farlo attraverso la seguente pagina ufficiale.

Vi avviso che la promozione sarà valida fino a martedì 6 maggio 2025: se siete interessati ad almeno uno di questi titoli, il mio consiglio è quello di affrettarvi il prima possibile. E che la Forza sia con voi!