Sony alza il tiro per chiudere il 2025 con una lineup di PlayStation Plus che rappresenta una delle più ricche e variegate degli ultimi mesi. Dal 2 dicembre al 5 gennaio, gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su ben cinque titoli che spaziano dall'action-adventure LEGO all'horror cooperativo, passando per sparatutto frenetici e looter shooter futuristici.

Una selezione che sembra progettata per coprire praticamente ogni nicchia del pubblico PlayStation, con particolare attenzione alle esperienze multiplayer e alle esclusive console Sony riadattate in chiave family-friendly.

Il piatto forte della selezione è senza dubbio LEGO Horizon Adventures per PS5, la reinterpretazione mattoncino della saga di Aloy che porta l'universo di Horizon in territorio completamente nuovo.

Il titolo offre sia la modalità cooperativa online che il co-op locale su schermo condiviso, permettendo ai giocatori di interpretare non solo la cacciatrice protagonista ma anche personaggi secondari come Varl, Teersa ed Erend, ciascuno con abilità uniche. La componente endgame include livelli modificati dinamicamente per aumentare la sfida e un sistema di missioni comunitarie che ricorda i moderni live service, seppur in scala ridotta.

Killing Floor 3 rappresenta l'evoluzione della storica serie Tripwire dedicata all'horror cooperativo in prima persona. Il titolo supporta fino a sei giocatori che dovranno affrontare ondate di nemici bioingegnerizzati attraverso diverse mappe, con l'aggiunta di meccaniche di movimento avanzate come dash e arrampicata che modernizzano la formula consolidata nei capitoli precedenti.

Il sistema di progressione permette di personalizzare loadout e specializzazioni, elemento cruciale per affrontare le difficoltà più elevate che caratterizzano da sempre la serie.

Per gli amanti del survival horror psicologico arriva The Outlast Trials, disponibile sia su PS4 che PS5. Il titolo segna una svolta per la serie Red Barrels introducendo il multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori, pur mantenendo intatta la possibilità di affrontare l'esperienza in solitaria.

Ambientato nei sinistri laboratori della Murkoff Corporation, il gameplay ruota attorno alle meccaniche stealth classiche della serie: nascondersi, fuggire ed evitare il confronto diretto con i nemici, utilizzando strumenti sbloccabili che potenziano le capacità furtive e rallentano gli inseguitori.

Synduality Echo of Ada per PS5 proietta i giocatori nel 2222, in un futuro post-apocalittico dove l'umanità sopravvive sottoterra dopo una pioggia tossica che ha decimato la popolazione e generato creature mutanti chiamate Enders.

Il titolo mescola elementi looter shooter con meccaniche survival, richiedendo ai giocatori di pilotare mecha chiamati Cradlecoffin per esplorare la superficie ostile in cerca di cristalli AO. La presenza di altri giocatori introduce dinamiche PvPvE dove perdere il proprio mecha significa abbandonare tutte le risorse accumulate agli scavenger rivali, creando tensione costante durante le sessioni di farming.

Chiude la lineup Neon White, disponibile sia su PS4 che PS5, un action in prima persona ad altissimo ritmo che combina speedrunning e parkour. Il sistema di gioco ruota attorno alle Soul Cards, utilizzabili sia come armi contro i demoni che come abilità di movimento se scartate strategicamente.

La struttura del gioco premia chi riesce a concatenare le carte in combo creative per scoprire shortcut e ottimizzare i tempi di completamento, rendendolo particolarmente appetibile per la community speedrunning e per chi ama la caccia alle classifiche online.

Gli abbonati hanno tempo fino al 1° dicembre per aggiungere alla libreria i giochi di novembre, che includono Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator.