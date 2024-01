Platinum Games ha appena ucciso una sua recente esclusiva

Siamo abituati ormai ai videogiochi che spariscono del tutto una volta usciti sul mercato, e il prossimo sarà World of Demons di Platinum Games, pubblicato in esclusiva su Apple Arcade.

Gli autori di Bayonetta, il cui terzo capitolo trovate su Amazon, avevano lanciato nel 2021 in esclusiva sulla piattaforma di Apple il titolo e, sebbene non fosse sicuramente il videogioco più famoso degli ultimi anni, non c'era nessun presupposto per cui World of Demons potesse scomparire da un momento all'altro.

Advertisement

Ma oggi è apparsa una nota sul blog ufficiale di Platinum Games che, laconicamente, annuncia che il gioco verrà completamente terminato:

«World of Demons non sarà più disponibile per il download su Apple Arcade a partire dal 18 gennaio 2024. Per ulteriori dettagli, consulta il programma riportato di seguito. Estendiamo la nostra gratitudine a tutti i giocatori che hanno apprezzato il gioco sin dalla sua uscita. 18 gennaio 2024: non più disponibile per il download su Apple Arcade.

1 febbraio 2024: i download del gioco non saranno più disponibili per essere giocati.»

La decisione repentina non è stata motivata ulteriormente da Platinum Games, se non dando due appuntamenti ai giocatori per cui potranno scaricare per l'ultima volta World of Demons.

Il periodo di due settimane tra la rimozione e l'arresto completo del supporto segue le politiche di Apple Arcade, secondo cui se "scarichi un gioco prima che lasci Arcade, puoi giocarci per almeno due settimane dopo. Se provi ad avviar un gioco Arcade che non è più riproducibile, riceverai il messaggio Non più disponibile".

Non esistendo su nessun'altra piattaforma al di fuori di Apple Arcade questo significa che, dal 2 febbraio 2024, World of Demons non esisterà più definitivamente. A meno che Platinum non decida di pubblicarlo nuovamente altrove, ma per ora non ci sono comunicazioni in merito.

Questo addio di un gioco Platinum ci ricorda, per motivi diversi, anche la debacle di Bablyon's Fall che fu a suo modo rimosso dal mercato e che, dal 2023, ha cessato definitivamente di esistere insieme ad altri titoli.