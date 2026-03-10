La tentazione di ricalcare formule di successo è sempre stata forte nel settore dei videogiochi indipendenti, ma raramente si era assistito a qualcosa di così sfacciato come Pickmon, un titolo apparso di recente su Steam che sembra aver saccheggiato con nonchalance alcuni dei franchise più amati e protetti dell'industria videoludica.

Il fenomeno non è nuovo: già Palworld aveva fatto discutere per la sua somiglianza con Pokémon, scatenando la reazione legale di Nintendo, ma il nuovo progetto dello studio PocketGame sembra voler alzare ulteriormente l'asticella dell'audacia.

La domanda che molti si pongono non è se questo gioco sopravviverà, ma quanto a lungo riuscirà a restare online prima che i colossi colpiti decidano di intervenire.

Pickmon si presenta come un "survival crafter open-world multiplayer" in cui i giocatori esplorano il mondo assieme a creature da collezione, costruiscono basi, gestiscono fattorie e sviluppano veri e propri "imperi industriali".

Sulla carta, una formula già vista con Palworld, il titolo sviluppato da Pocketpair che nel 2024 aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo proprio per la sua vicinanza estetica e concettuale all'universo Pokémon. Pickmon, però, non sembra nemmeno preoccuparsi di mascherare le proprie fonti di ispirazione.

Basta scorrere gli screenshot pubblicati sulla pagina Steam per rendersi conto dell'entità del problema. Una piccola creatura arancione ricorda in modo imbarazzante un incrocio tra Pikachu e Pawmi, due dei Pokémon più iconici del franchise Nintendo.

Un'altra creatura, nera e rossa, si trasforma in una motocicletta esattamente come fa Koraidon nei giochi della nona generazione.

Non mancano un essere blu che ricorda Lapras, un pinguino che strizza l'occhio a Piplup, e un drago arancione che non ha nemmeno tentato di differenziarsi da Charizard, forse il Pokémon più riconoscibile al mondo.

Se le creature evocano l'universo di Game Freak, il protagonista del gioco punta ancora più in alto nelle sue ambizioni imitative. Il personaggio giocabile è, a tutti gli effetti, una copia di Link, l'eroe della saga Zelda di Nintendo, con tanto di abbigliamento che rimanda direttamente a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Come se non bastasse, gli utenti di Reddit hanno segnalato la presenza di un personaggio che riproduce Roadhog, uno degli eroi più caratteristici di Overwatch, il popolare sparatutto a squadre di Blizzard Entertainment. In un colpo solo, quindi, PocketGame avrebbe messo nel mirino tre dei brand più tutelati dell'intrattenimento digitale.

Il publisher del titolo è NETWORKGO, che nel proprio curriculum vanta un unico gioco pubblicato: Hainya World, un survival open-world uscito nel 2023. PocketGame, il team di sviluppo, non risulta invece avere precedenti pubblicazioni al proprio nome.

Questa relativa inesperienza potrebbe spiegare, almeno in parte, la sconcertante leggerezza con cui il progetto è stato concepito e presentato al pubblico, anche se rimane difficile credere che nessuno, durante lo sviluppo, abbia sollevato obiezioni.

Il caso ricorda quanto accaduto con Light of Motiram, un titolo cinese che aveva palesemente replicato l'estetica di Horizon, la serie esclusiva PlayStation sviluppata da Guerrilla Games. Sony non aveva esitato a intervenire legalmente, e il gioco aveva subito pesanti conseguenze.

Nintendo, dal canto suo, ha dimostrato di essere uno dei publisher più aggressivi nel tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale: l'azione legale contro Pocketpair per Palworld, avviata nel 2024, aveva fatto notizia in tutto il settore, e quel gioco aveva almeno tentato di portare elementi originali nella sua formula. Pickmon non sembra aver fatto nemmeno questo sforzo.

Rimane aperta la questione di come un titolo simile sia riuscito a superare i controlli di Steam, la piattaforma di distribuzione digitale di Valve che rappresenta il principale mercato PC al mondo.

Il processo di approvazione dei giochi su Steam è stato spesso criticato per la sua scarsa selettività, e casi come questo alimentano il dibattito su quanto sia necessario un sistema di verifica più rigoroso per i contenuti che approdano sul marketplace.

Nel frattempo, Pickmon è tecnicamente disponibile per essere aggiunto alla lista dei desideri, con una distribuzione annunciata anche per PlayStation e Nintendo Switch, senza però una data di uscita specificata. Che il gioco veda mai effettivamente la luce è, a dir poco, improbabile.