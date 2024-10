Perché il rivale di The Sims è stato cancellato? Arriva la risposta

Il publisher Paradox Interactive ha spiegato i motivi della cancellazione del gioco Life By You, originariamente previsto come concorrente di The Sims 4.

L'ambizioso simulatore di vita voleva proporsi sul mercato come un vero concorrente di The Sims (che trovate su Amazon), che domina il settore da oltre 20 anni.

La notizia della cancellazione non è stata infatti presa benissimo dagli addetti ai lavori, ma ora sono emerse altre informazioni al riguardo.

In un'intervista a Eurogamer (via GamesRadar) i dirigenti dell'azienda hanno rivelato che il progetto presentava troppe criticità per poter essere salvato.

Henrik Fåhraeus, chief creative officer di Paradox, ha dichiarato: «Molti dei difetti erano estremamente evidenti e li abbiamo visti individualmente».

Tuttavia, non c'era abbastanza tempo per risolverli tutti, specialmente dopo aver già investito molte risorse nel tentativo di sistemare i problemi del gioco.

Secondo Mattias Lilja, vice CEO dell'azienda, «Abbiamo dato molta fiducia agli sviluppatori. Pensavamo che forse un'altra estensione ci avrebbe portato dove volevamo arrivare, ma alla fine ci siamo resi conto che continuare avrebbe solo peggiorato le cose, quindi abbiamo dovuto fermarci».

Fåhraeus ha spiegato che, avvicinandosi alla data prevista per l'accesso anticipato, il team si è concentrato sul cercare di risolvere ogni singolo problema.

Alla fine però si sono resi conto che era troppo tardi e che non erano riusciti a vedere il quadro generale. Il gioco non aveva elementi che potessero competere validamente in termini di gameplay con titoli affermati come The Sims 4.

La cancellazione di Life By You ha insegnato a Paradox Interactive l'importanza di avere un prodotto già solido prima di lanciarlo in accesso anticipato.

Come sottolineato da Fåhraeus, «l'early access può essere molto utile, ma devi avere qualcosa che sia già super concreto».

Nonostante la cancellazione di questo progetto, gli appassionati del genere hanno comunque diverse alternative a The Sims 4 tra cui scegliere sul mercato.

Senza contare anche la nuova espansione Life and Death di The Sims 4, di cui abbiamo scoperto i dettagli di recente.