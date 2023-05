Payday 3 è tornato e sta per svelare il gameplay: ecco il nuovo teaser trailer ufficiale

Starbreeze Studios e Prime Matter sembrano finalmente pronte a tornare a parlarci di Payday 3, rilasciando un nuovo breve trailer ufficiale.

Il terzo capitolo della saga avrà il duro compito di raccogliere l'eredità di Payday 2 (lo trovate su Amazon), ma presto dovremo essere in grado di scoprire più da vicino il gameplay.

Dopo l'annuncio con il primo trailer arrivato all'inizio dell'anno, non si erano più avute notizie ufficiali sulla sua uscita, salvo la conferma di un lancio entro la fine del 2023 e altri progetti in arrivo nei prossimi anni.

Ebbene, a breve avremo la possibilità di scoprirlo più da vicino: il nuovo teaser trailer, che potete vedere qui di seguito, ci mostra uno dei protagonisti dire ai suoi compagni criminali che si tratta di un «lavoro facile», seguito dall'annuncio di un gameplay in arrivo già da questa estate.

Purtroppo si tratta di un teaser davvero poco longevo e che non ci fornisce ulteriori dettagli: durante la sessione estiva, che inizierà fra circa un mese e mezzo, dovremmo dunque essere in grado di vedere in azione Payday 3 e le sue novità.

Tramite la pagina Steam ufficiale apprendiamo che il titolo è ambientato diversi anni dopo gli eventi del secondo capitolo: la crew sarà costretta a tornare in azione con nuove rapine per gestire una minaccia, nonostante i protagonisti si fossero ritirati.

Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda il lancio ufficiale, che salvo ulteriori comunicazioni resta ancora fissato entro la fine del 2023: ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati sulle nostre pagine in caso arrivassero sviluppi sulla vicenda.

Ricordiamo che Payday 2 è stato un grandissimo successo, riuscendo a incassare addirittura 300 milioni di dollari, grazie anche alle microtransazioni spalmate su 36 milioni di copie vendute.

L'attesa per il terzo capitolo è dunque particolarmente elevata e, comprensibilmente, anche Prime Matter punterà fortemente sul suo successo.