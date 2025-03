Path of Exile 2 svela il maxi-update Dawn of the Hunt: ecco le novità

Path of Exile 2, l'action GDR che ha già conquistato un enorme successo con il lancio in Early Access, si prepara ad introdurre il suo primo major content update dal suo debutto, con tantissime novità previste per gli appassionati.

Con un comunicato stampa ufficiale, Grinding Gear Games e Tencent Games ci svelano infatti l'arrivo dell'aggiornamento Dawn of the Hunt, insieme ovviamente a tantissimi contenuti.

Si inizia con la nuova classe Cacciatrice, specializzata nel combattimento ibrido in mischia e a distanza, e con cinque nuove classi ascese con cui poter espandere le vostre build: si tratta di Ritualist (Huntress), Amazon (Huntress), Lich (Witch), Smith of Kitava (Warrior) e Tactician (Mercenary) .

Troverete inoltre ben 20 nuove abilità con la lancia, pensate appositamente per la cacciatrice, e le due abilità Raise Spectre — in grado di intrappolare ed evocare le anime di quasi tutti i mostri di gioco — e Summon Rhoa Mount, per evocere un Rhoa da cavalcare o avere come alleato in battaglia.

Questa espansione introduce anche una massiccia revisione delle Gemme di supporto, con oltre 100 nuove opzioni per migliorare la verità di build.

Inoltre, troverete nuovi strumenti di crafting e oltre 20 nuove rune, che adesso scalano con più livelli. Gli sviluppatori ci fanno sapere che espanderanno ulteriormente le opzioni di crafting con mod più specializzate, con una prima ondata prevista per il prossimo content update.

Come ulteriori novità segnaliamo 8 nuove mappe, quattro nuove Strongbox uniche, quattro nuove Essenze Corrotte, la possibilità di ingaggiare duelli con gli esiliati ribelli e diversi miglioramenti dinamici all'endgame, riequilibrato in modo più significativo.

L'aggiornamento Dawn of the Hunt per Path of Exile 2 sarà scaricabile dal 4 aprile alle ore 21.00 italiane: un appuntamento imperdibile per chi aveva già apprezzato un GDR già eccellente.

