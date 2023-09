Ovviamente c'è chi ha rifatto la sigla di Friends con Baldur's Gate 3

C'è una sorta di legge non scritta per cui almeno una volta bisogna rifare la sigla di Friends con il fenomeno del momento, videogiochi inclusi, e Baldur's Gate 3 non poteva esimersi.

La serie di culto degli anni '90, che se siete giovani potete riscoprire in un comodo cofanetto su Amazon, è stata da sempre la cosa che viene creata più spesso con gli editor dei videogiochi, o con i videogiochi semplicemente.

In questo caso viene in aiuto il cast dei personaggi di Baldur's Gate 3, vario e apprezzatissimo, che in effetti non stonerebbe in una sitcom fantasy. Anche Lae'zel nel bene o nel male, che per altro qualcuno ha scoperto come recultare in anticipo.

"I'll Be There For You" dei The Rembrandts è semplicemente troppo orecchiabile, e la sigla di Friends ha delle immagini iconiche come il gruppo di protagonisti sul divano, due cose che rappresentano delle tentazioni troppo forti per i fan più creativi.

Come sarebbe quindi Baldur's Gate 3 se fosse una sitcom? Difficile immaginarlo, ma almeno abbiamo la sigla:

🎶So no one told you that you're off to Baldur’s Gaaaaate🎶



*clapclapclapclap*



🎶Your mind just broke, they stuck a tadpole in your braaaaaain🎶 https://t.co/99qXgHA4PG — Larian Studios (@larianstudios) September 25, 2023

Una sigla che, come vedete, è piaciuta tantissimo anche a Larian Studios che l'ha "canticchiata" su X modificando le parole originali per renderla a tema con la sua avventura.

La cosa che rende notevole questo mashup fatto dall'utente Sho è l'utilizzo dei personaggi per ricreare esattamente le dinamiche della sigla, dagli amici che arrivano sul divano fino ai brevi spezzoni di ognuno dei personaggi originali di Baldur's Gate 3 impegnati a fare qualcosa.

Una chicca è anche l'utilizzo del balletto che fa ogni tanto Karlach durante il gioco, messo a tempo con il battito di mani della canzone originale. Per non parlare del primo incontro con Astarion, che in questo caso diventa addirittura una gag.

Bellissimo lavoro, da fan di Friends e Baldur's Gate 3 non possiamo che apprezzarlo moltissimo. Speriamo che possa servire anche a placare i fan del titolo di Larian, che in queste ore si stanno lamentando della nuova patch che avrebbe rovinato il gioco.