Steam ha reso disponibili otto nuovi giochi gratuiti che gli utenti possono scaricare e conservare per sempre, grazie al contributo di diversi sviluppatori indipendenti provenienti da tutto il mondo. Si tratta di una nuova selezione settimanale di titoli gratuiti, iniziativa che la piattaforma ospita regolarmente e che offre agli utenti l’opportunità di ampliare la propria libreria senza costi aggiuntivi.

Questa nuova tornata di giochi copre generi differenti, includendo puzzle-platformer, visual novel brevi, rhythm game e titoli sperimentali. L’obiettivo è offrire un ventaglio di esperienze varie che possa soddisfare un pubblico ampio.

Ecco gli otto giochi ora disponibili gratuitamente su Steam:

Train Wreck è un gioco cooperativo in visuale dall’alto, ambientato nel selvaggio west. Fino a quattro giocatori possono gestire un treno e trasportare merci tra diverse stazioni, respingendo tentativi di furto da parte di banditi.

Slash è un titolo basato sull’abilità, dove il giocatore deve tagliare proiettili con una spada prima che tocchino il suolo. Il gioco include numerose opzioni di personalizzazione e permette di guadagnare valuta per sbloccare cosmetici.

PolyLumina propone un’esperienza musicale basata sulla composizione di accordi poliritmici che prendono forma attraverso visualizzazioni luminose e reattive.

Bygone Snow è una breve visual novel pensata originariamente per Game Boy Advance. La versione Steam utilizza un emulatore integrato che permette di giocarla direttamente su PC.

Gravity è un platform a ostacoli in cui il giocatore controlla un astronauta utilizzando un campo gravitazionale, trascinandolo sullo schermo per orientarne la traiettoria.

Ball Roller è un puzzle-platformer basato sulla fisica, dove bisogna far rotolare una sfera su una montagna particolarmente ripida. Può essere giocato da soli o in compagnia.

Jurassic Wrap, sviluppato da un duo padre-figlio, è un platform in cui si attraversano vari livelli con l’obiettivo di recuperare uova di dinosauro evitando pericoli ambientali.

CivIdle unisce la struttura della serie Civilization a meccaniche incremental idle. Il giocatore guida la propria civiltà attraverso le epoche aumentando indicatori e valori numerici.

Gli utenti interessati possono accedere alle rispettive pagine del negozio Steam e selezionare la voce “Play Game” per aggiungere i giochi alla propria libreria. Prima del download è consigliabile verificare i requisiti minimi e raccomandati, confrontandoli con le specifiche del proprio sistema.