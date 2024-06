Ora potete vincere (gratis) una PS5 o una Xbox di Dragon Age

Sono giorni in cui Dragon Age, dopo la presentazione di The Veilguard, è più sotto i riflettori che mai. La saga ruolistica di casa BioWare, che non ha convinto tutti con quanto visto per ora (ma è presto per potersi esprimere in modo definitivo), è ora protagonista anche di un giveaway ufficiale, che vi permette di provare a vincere una PS5 o una Xbox Series X a tema Dragon Age.

A questi premi, si somma anche la possibilità di vincere $200 di gift card da spendere sullo store BioWare.

Advertisement

Il concorso, visitabile a questo link, rimarrà disponibile fino al 18 giugno prossimo ed è valido anche per l'Italia, a patto che siate maggiorenni.

I vincitori in totale saranno sette, con i premi così divisi:

1 x PS5 speciale Dragon Age: The Veilguard + $200 Gear Store Gift Card

1 x Xbox speciale Dragon Age: The Veilguard + $200 Gear Store Gift Card

5 x $200 BioWare Gear Store Gift Card.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per partecipare, dovete compiere il maggior numero possibile di azioni che sono proposte nella pagina, come seguire l'account di Dragon Age su Twitter, Threads, Instagram, Facebook o YouTube, EA su TikTok e così via.

Atteso per il 2024, Dragon Age The Veilguard porterà avanti la storia di Dragon Age Inquisition, che era arrivato dieci anni fa, nel 2014 (lo trovate in sconto su Instant Gaming).

In precedenza, questo nuovo capitolo era stato annunciato come Dragon Age: Dreadwolf e sta vivendo uno sviluppo piuttosto travagliato. Nei giorni scorsi, però, è stato finalmente pubblicato un primo video gameplay di quindici minuti.

Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X e S.