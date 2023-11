OFFERTA IMPERDIBILE sul laptop LG Gram da 14 Pollici! (-300€)

Prosegue la nostra rassegna stampa del Black Friday e le nostre segnalazioni delle migliori offerte di Amazon, valide fino al 27 novembre, salvo esaurimento scorte. In questo articolo, vi presentiamo un monitor per PC, nello specifico un modello professionale, progettato per soddisfare le esigenze di coloro che lavorano con precisione nei programmi di grafica. Il protagonista è l'ASUS ProArt PA27AC, il cui prezzo è stato drasticamente ridotto a soli 799.99€.

LG Gram 14ZB90R, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo laptop è l'ideale per professionisti e studenti alla ricerca di un dispositivo performante, leggero e dalla lunga autonomia. È ottimo per il multitasking intensivo grazie al processore Intel EVO i5 di 13a generazione e i 16GB di RAM DDR4. L'SSD da 512GB offre avvii rapidi e ampio spazio di archiviazione. Con una batteria da 72Wh che dura fino a 16 ore, si adatta perfettamente a chi è spesso in movimento o fuori casa per lungo tempo.

LG Gram 14ZB90R è estremamente compatto e leggero, pesando solo 999 grammi. Vanta un display IPS anti-riflesso 14" Full HD con risoluzione 1920x1200, tastiera retroilluminata e accesso rapido tramite impronta digitale.

Cogliere questa occasione per acquistare LG Gram 14ZB90R significa investire in un laptop dalle prestazioni eccezionali, duraturo e estremamente portatile, a un prezzo concorrenziale. Con uno sconto notevole dal prezzo iniziale di 946,34€ a soli 799,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un portatile leggero ma capace. Le sue specifiche di alto livello e la robusta costruzione lo rendono un investimento sicuro e di fiducia.

Per saperne di più, visita la pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrai scoprire altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Ti consigliamo di farlo quanto prima, poiché le scorte potrebbero esaurirsi in breve tempo.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon