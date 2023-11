OFFERTA ESPLOSIVA sugli auricolari Google Pixel Buds A-Series! (28% di sconto)

Se state cercando auricolari true wireless di qualità eccellente e desiderate sfruttare il Black Friday 2023 per un acquisto oculato, vi consigliamo di considerare questa promozione sugli eccellenti Google Pixel Buds A-Series: auricolari wireless di alto livello, ora disponibili a soli 79 euro, anziché 109,99€. Si tratta di uno sconto del 28% su auricolari con specifiche tecniche superiori, capaci di offrire un'esperienza audio di alta qualità.

Google Pixel Buds A-Series, chi dovrebbe acquistarli?

Questa offerta è perfetta per chi cerca auricolari di alta qualità, utili sia per ascoltare musica e podcast che per telefonare. I Google Pixel Buds A-Series hanno altoparlanti con driver dinamici da 12 mm, assicurando un'esperienza audio superba. Sono ideali per chi vive una vita dinamica grazie all'integrazione di Google Assistant, attivabile con il comando vocale "Hey Google", per controllare varie funzioni dello smartphone.

Questi auricolari includono un'eccellente cancellazione del rumore, audio adattivo che si regola in base all'ambiente circostante e una batteria di lunga durata, offrendo fino a 5 ore di ascolto o 2,5 ore di chiamata per carica, estendibili a 24 ore con la custodia di ricarica.

Acquistare i Google Pixel Buds A-Series a soli 79€, rispetto al prezzo originale di 109.99€, è un'affare notevole. Non solo per la qualità garantita da un prodotto Google, ma anche per l'eccezionale qualità audio. L'autonomia e il design ergonomico li rendono ideali sia per uso prolungato sia per lavoro o svago.

