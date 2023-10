October Tech MediaWorld: la migliore tecnologia per il tuo autunno in offerta!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "October Tech", offrendo sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 5 ottobre, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook gaming MSI Katana 17, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499€, rispetto agli usuali 1.999€ di listino, con un risparmio reale di 500€.

Equipaggiato con il processore Intel Core i7-13620H, il notebook gaming MSI Katana 17 è in grado di gestire con fluidità i giochi graficamente più esigenti. I 16 GB di RAM DDR5 assicurano una gestione multitasking efficiente, mentre l'unità SSD da 1 TB offre ampio spazio per archiviare giochi e file multimediali.

Uno degli aspetti distintivi di MSI Katana 17 è il suo display FullHD da 17,3 pollici con un refresh rate di 144 Hz, che garantisce immagini chiare, nitide e una fluidità notevole, migliorando l'esperienza di gioco soprattutto nelle sessioni più intense, riducendo i ritardi e conferendo un vantaggio nei giochi online. Il cuore grafico del notebook è la scheda NVIDIA GeForce RTX 4060, capace di gestire il Ray Tracing in tempo reale, promettendo un realismo grafico avanzato nei giochi che supportano tale tecnologia.

Con il suo chassis robusto e un design che grida prestazioni ad alta velocità, il notebook gaming MSI Katana 17 non è solo un compagno di gioco ideale, ma anche un'affermazione di stile. Ora che il prodotto viene proposto a un prezzo incredibile su MediaWorld, è un momento propizio per gli appassionati di gaming o professionisti della grafica e del video editing di considerare l'acquisto di questo potente notebook.

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e, per di più, stanno promuovendo l'iniziativa "October Tech" che offre tantissimi prodotti scontati.

