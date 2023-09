NVIDIA è nel mirino dell'autorità antitrust francese

Sono ore parecchio concitare per la sede francese del colosso NVIDIA, visto che gli uffici della società sono stati perquisiti dalle forze dell'ordine e dalle autorità antitrust francesi per il sospetto di pratiche anticoncorrenziali.

In un rapporto di Bloomberg, si evidenzia che le autorità antitrust francesi hanno fatto irruzione in una sede dell'azienda.

Il Wall Street Journal ha potuto confermare che gli uffici che sono stati perquisiti sono quelli NVIDIA, per il sospetto che la compagnia possa essere coinvolta in pratiche anticoncorrenziali nel settore delle schede grafiche.

NVIDIA non viene espressamente citata per nome e l'azienda ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito, come riportato da Bloomberg (via Wccftech).

«Le incursioni non presuppongono l'esistenza di una violazione della legge», ha dichiarato l'autorità francese per la concorrenza in una dichiarazione sul suo sito web, «che solo un'indagine completa nel merito del caso potrebbe stabilire, se del caso».

Al momento le informazioni su ciò che è accaduto sono limitate e le presunte pratiche anticoncorrenziali potrebbero essere nient'altro che un'azione di disturbo.

Il WSJ aggiunge inoltre che le autorità francesi si sono mostrate preoccupate per la posizione dominante di NVIDIA nel settore tecnologico, che potrebbe escludere le imprese più piccole e le startup, ragion per cui l'azienda è ora oggetto di indagine.

NVIDIA ha recentemente guadagnato molta visibilità nel mercato delle GPU e, soprattutto, nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale, accumulando trilioni di dollari.

Questo ha di base spinto la concorrenza, come AMD e Intel, a riempire lo spazio che NVIDIA non può occupare a causa della sua incapacità di soddisfare gli enormi ordini di chip AI.

L'intelligenza artificiale ha sicuramente spinto NVIDIA a livelli altissimi, ma ora ci sono fin troppi occhi puntati sulla società. Staremo a vedere come evolverà questa vicenda.

