Nuovo regalo gratis disponibile su Epic Games Store

L’appuntamento settimanale con i giochi gratuiti su Epic Games Store è tornato, e oggi porta con sé una nuova perla da aggiungere alla vostra collezione digitale senza spendere un euro, dalle ore 17.

In maniera simile - ma non uguale - a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) vi basterà infatti essere in possesso di un account Epic per scaricare ciò che volete.

Per i giocatori di tutto il mondo, è un rituale che unisce la scoperta di nuovi titoli alla gioia di arricchire la propria libreria.

Del resto, già la scorsa settimana abbiamo potuto mettere le mani su un altro omaggio davvero niente male.

Il protagonista di questa settimana è The Lord of The Rings Return to Moria, l'unico gioco di crafting di sopravvivenza ambientato nella Quarta Era della Terra di Mezzo, l'iconico mondo fantasy creato da J.R.R. Tolkien.

Come riscattare il gioco?

Se non conoscete ancora il procedimento, niente paura: ottenere il vostro gioco gratuito su Epic Games Store è semplicissimo. Ecco i passaggi:

Accedete al vostro account Epic Games Store tramite il client desktop o il sito ufficiale.

Dirigetevi nella sezione dedicata ai giochi gratuiti della settimana.

Cliccate su “Ottieni” e seguite la procedura di checkout (il costo sarà ovviamente azzerato).

Una volta riscattato, il gioco sarà vostro per sempre e resterà nella vostra libreria, pronto per essere scaricato e giocato in qualsiasi momento.

Perché Epic Games Store continua a regalare giochi? Dal lancio del programma, Epic Games Store ha trasformato il giovedì in un giorno speciale per i giocatori.

La strategia della piattaforma, inizialmente pensata per attirare nuovi utenti, si è evoluta in una tradizione consolidata che vede il rilascio settimanale di titoli gratuiti, spaziando dai giochi indipendenti più curiosi ai grandi successi AAA.

L’iniziativa non si limita a premiare i giocatori con titoli gratis, ma permette anche di far conoscere giochi meno noti a una platea più ampia.

Molti sviluppatori, infatti, hanno riportato un aumento considerevole di popolarità e vendite successive grazie alla visibilità ottenuta tramite questa offerta.

Mentre il gioco di questa settimana sarà disponibile fino al prossimo giovedì, la piattaforma è nota per riservare sorprese interessanti, soprattutto durante il periodo natalizio e gli eventi speciali come i saldi stagionali.

Anche se il titolo di questa settimana potrebbe non rientrare esattamente nei vostri gusti personali, vale sempre la pena riscattarlo.

Aggiungerlo alla vostra libreria non vi costa nulla e, chissà, potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta più avanti, magari in un momento in cui cercate qualcosa di diverso dal solito.

Restando in tema, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.