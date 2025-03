Nuovo Nintendo Direct ufficiale, ed è vicinissimo

Nintendo ha ufficialmente annunciato un nuovo Nintendo Direct, che si terrà domani, 27 marzo, alle 15:00 ora italiana (ossia le 7 AM PT).

La presentazione avrà una durata di 30 minuti e sarà interamente dedicata ai giochi in arrivo su Nintendo Switch.

Tuttavia, per chi sperava in dettagli sulla prossima console della casa giapponese, Nintendo ha già chiarito che non ci saranno aggiornamenti sul successore di Switch (che trovate su Amazon) durante l'evento.

I fan possono aspettarsi nuovi annunci e aggiornamenti sui titoli previsti per i prossimi mesi, ma per informazioni sulla tanto attesa Switch 2 sarà necessario attendere.

Sarà possibile seguire la diretta sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia.