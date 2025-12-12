Team NINJA e Koei Tecmo intensificano la strategia di lancio di Nioh 3 con l'annuncio di una demo in arrivo il 29 gennaio 2026, meno di una settimana prima del rilascio ufficiale previsto per il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC via Steam.

Il terzo capitolo della celebre serie action RPG souls-like ambientata nel Giappone feudale permetterà ai giocatori di affinare le proprie abilità prima del lancio, con una novità significativa: il supporto alla modalità multiplayer cooperativa fino a tre giocatori già nella versione di prova.

Una mossa che evidenzia l'importanza crescente della componente social in un genere tradizionalmente orientato all'esperienza in solitaria, seguendo la strada tracciata dai precedenti capitoli ma ampliandola ulteriormente.

La demo offrirà un'anteprima sostanziale dell'esperienza completa, permettendo ai fan più appassionati di trasferire i progressi ottenuti direttamente nella versione finale del gioco.

Questa feature di save transfer, ormai standard per le demo moderne, rappresenta un incentivo concreto per chi vuole iniziare la propria scalata verso il titolo di Shogun senza perdere tempo prezioso al day one.

Team NINJA ha promesso ulteriori dettagli sulla struttura della demo nelle prossime settimane, lasciando aperte domande su quali missioni saranno incluse e se ci saranno limitazioni temporali o di progressione.

Sul fronte dei bonus pre-order, Koei Tecmo alza il tiro con contenuti nostalgici pensati per i veterani della serie. Chi acquisterà il gioco nei primi giorni dal lancio riceverà non solo il set armatura "Hellfrost" già annunciato, ma anche due set aggiuntivi che faranno la gioia dei fan di lunga data: la "Youngblood Armor (Samurai)" indossata da William nel primo Nioh e la "Lone Wolf's Armor (Ninja)" che caratterizzava Hiddy in Nioh 2.

Questi set iconici fungeranno da ponte narrativo tra i capitoli, permettendo ai giocatori di portare simbolicamente l'eredità dei protagonisti precedenti nella nuova avventura.

La struttura dell'offerta commerciale si articola su più livelli per soddisfare diverse tipologie di acquirenti. Oltre alla versione standard, è disponibile per il pre-ordine la Digital Deluxe Edition e il Season Pass acquistabile separatamente, confermando il supporto post-lancio con contenuti aggiuntivi ancora da dettagliare.

Per i collezionisti, la SteelBook edition rappresenta l'opzione premium fisica, includendo il gioco base e due DLC bonus esclusivi che si aggiungono ai contenuti early purchase standard.

L'approccio multipiattaforma si concentra su PlayStation 5 e PC, escludendo al momento Xbox Series X|S e lasciando la community Microsoft ancora una volta fuori dall'ecosistema Nioh.

Una scelta che riflette il legame storico tra la serie e PlayStation, iniziato con l'esclusività temporale del primo capitolo. Il supporto day one su Steam garantisce tuttavia alla versione PC tutte le ottimizzazioni tecniche attese dai giocatori, sebbene i requisiti di sistema non siano ancora stati comunicati ufficialmente.