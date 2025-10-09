Il servizio Nintendo Switch Online si arricchisce di tre nuovi titoli storici che ampliano ulteriormente la biblioteca retro disponibile per gli abbonati. L'annuncio ufficiale ha confermato l'arrivo di Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Fatal Fury Special e Mario & Wario nella collezione Super Nintendo Entertainment System.
Tra le tre aggiunte, spicca particolarmente Fatal Fury Special, capitolo della celebre saga picchiaduro di SNK che ha fatto la storia del genere negli anni '90. Il gioco porta con sé tutto il patrimonio tecnico e strategico che caratterizzava i fighter dell'epoca, con il suo sistema di combattimento a piani multipli che lo distingueva dalla concorrenza.
Per gli appassionati del genere platform, invece, Bubsy rappresenta un tuffo nella nostalgia dei primi anni '90, con il suo protagonista felino dalle battute sarcastiche che tentava di competere con Sonic e Mario nell'epoca d'oro dei mascotte videoludici.
Mario & Wario merita una menzione particolare non solo per il brand che porta, ma soprattutto per le sue caratteristiche tecniche innovative. Sviluppato originariamente per funzionare con il Super Famicom Mouse in Giappone, questo puzzle game non aveva mai ricevuto una localizzazione occidentale, rendendo la sua presenza nel servizio online ancora più significativa.
La scelta di includere titoli così diversi tra loro nella stessa ondata di aggiornamenti riflette la strategia Nintendo di mantenere vivo l'interesse per il servizio online attraverso una programmazione che alterna grandi classici a gemme nascoste del catalogo storico. Ogni mese porta con sé la possibilità di riscoprire capitoli dimenticati o di avvicinarsi per la prima volta a giochi che hanno segnato intere generazioni di videogiocatori.
L'espansione continua del catalogo SNES disponibile su Nintendo Switch Online testimonia quanto il retrogaming sia diventato un pilastro dell'offerta Nintendo. Questi titoli non rappresentano semplici aggiunte numeriche, ma veri e propri pezzi di storia videoludica che trovano nuova vita sulle console moderne.