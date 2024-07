Nintendo Switch ha un nuovo aggiornamento "nascosto", da ora

Chi ci segue da tempo sulle nostre pagine saprà che Nintendo ha spesso l'abitudine di rilasciare aggiornamenti "segreti" per le sue console Switch: si tratta di patch che non richiedono alcun tipo di installazione o intervento aggiuntivo da parte degli utenti e si applicano in automatico.

Questo tipo di aggiornamenti non chiederanno alcun riavvio, né gli utenti in questione saranno notificati del loro download: sappiamo della loro esistenza solo grazie ai datamine, in grado di svelarci nel dettaglio cosa cambia effettivamente da una patch all'altra.

E anche in quest'occasione, gli utenti con una console Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) non dovranno aspettarsi alcun tipo di novità nascosta, dato che l'ultima patch "nascosta" ha semplicemente aggiornato la lista delle parolacce non consentite.

A svelarlo è stato come di consueto il dataminer OatmealDome, che rivela come Nintendo abbia semplicemente bloccato un modo alternativo per inserire come soprannome un numero... a luci rosse (via Nintendo Life).

Chiaramente non vi forniremo ulteriori dettagli in questa notizia, ma se siete interessati a saperne di più vi lasciamo al post su X del dataminer al seguente indirizzo.

Ricordiamo che la versione firmware ufficiale di Nintendo Switch resta la 18.1.0, rilasciata durante lo scorso mese: questa patch segreta non cambierà nulla per l'esperienza degli utenti, ma è comunque interessante scoprire come la casa di Kyoto continui a lavorare dietro le quinte per garantire un'esperienza sicura per ogni fascia di età.

Ovviamente vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità nascoste particolarmente rilevanti, anche se l'ipotesi sembra decisamente remota allo stato attuale.

Nel frattempo, Nintendo è già al lavoro per la produzione di Switch 2: la grande N promette che non ci saranno problemi di scorte, dato che per evitarli ne sta producendo in enormi quantità.

Ricordiamo che le nuove console di casa Nintendo saranno svelate entro la fine dell'anno fiscale: ci vorrà ancora un po' di pazienza prima di poterle vedere in azione.