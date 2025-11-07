Nintendo ha preso una posizione netta in un momento in cui l'industria videoludica sembra aver dichiarato guerra ai portafogli dei giocatori. Mentre Sony e Microsoft hanno aumentato ripetutamente i prezzi delle loro console e servizi negli ultimi mesi, il colosso di Kyoto ha dichiarato che Switch 2 manterrà l'attuale fascia di prezzo nonostante l'aumento dei costi delle componenti hardware. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente per conquistare quella fetta di mercato sempre più insofferente verso le politiche di pricing aggressive adottate dalla concorrenza.

Durante una sessione di domande e risposte con gli azionisti, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha spiegato che l'azienda è riuscita a bilanciare l'incremento dei costi produttivi grazie ai risparmi ottenuti attraverso la produzione di massa su larga scala. Una mossa che dimostra come Nintendo stia pianificando una strategia di lungo periodo per la sua nuova console ibrida, puntando sui volumi di vendita piuttosto che sui margini di profitto immediati per singola unità.

La dichiarazione assume un significato ancora più rilevante se contestualizzata nel panorama attuale del gaming. PlayStation 5 ha subito un aumento di 50 dollari ad agosto, con Sony che ha giustificato la decisione citando un "contesto economico difficile". Microsoft non è stata da meno: Xbox Series X e Series S hanno visto incrementi di prezzo sia a maggio che a settembre, segnando la seconda ondata di rincari in un singolo anno fiscale. Anche il Game Pass ha visto lievitare i suoi costi, erodendo uno dei principali vantaggi competitivi dell'ecosistema Xbox.

Furukawa ha comunque inserito un'importante clausola nelle sue dichiarazioni, specificando che la stabilità dei prezzi dipenderà dall'assenza di cambiamenti significativi nei fattori esterni, con particolare riferimento alle tariffe doganali. Un tema scottante considerando le tensioni commerciali globali che hanno caratterizzato gli ultimi anni e che potrebbero impattare pesantemente sulla filiera produttiva dell'elettronica di consumo, componenti per console incluse.

La strategia di Nintendo con Switch 2 appare dunque come un equilibrio precario ma studiato: mantenere la console accessibile per massimizzare la base installata, recuperando margini attraverso software premium e accessori. Un approccio che ricorda la filosofia della casa nipponica durante l'era Wii, quando la convenienza dell'hardware fu determinante per conquistare un pubblico trasversale.