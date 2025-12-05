Molto positivo perche' potrebbe essere la fine dell'odiosa netflix, facendo il passo piu lungo della gamba. La fine per come la conosciamo ora almeno.. la "rovina ip" per eccellenza. Lo e', ok capisco, perche' deve dare prodotti che hanno gia un pubblico stabilito in pasto ad un altro pubblico, piu grande e meno intelligente, a cui quel prodotto prima non interessava. Senno' come li fanno i soldi!? Ma la Warner Bros e le sue proprieta' hanno sicuramente e storicamente piu pubblico della povera piccola e giovane netflix percio le converra' comportarsi bene se non vuole essere schiacciata come un truzzo per la strada, spingendo la propaganda dei malati mentali. Mi sento positivo a riguardo, sono sicuro che vogliano fare soldi non perderli! E le schifezze fallimentari che hanno subito una giusta frenata globalmente, grazie al maga l'anno scorso ma soprattutto grazie al pubblico che ha votato col portafogli (il movimento non-buy-nary) hanno dettato la via da seguire ...se vogliono questo successo.

