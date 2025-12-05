Aggiornamento ore 14: l'accordo è ufficiale. Netflix acquisisce Warner Bros. per 82,7 miliardi, portandosi così a casa un polo dell'intrattenimento tra cinema, streaming e franchise come Batman, Harry Potter e Game of Thrones.
Notizia originale:
Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’industria dell’intrattenimento, Netflix avrebbe vinto la lunga e complessa guerra di offerte per acquisire l’intero conglomerato Warner Bros. Discovery. Una prospettiva che, fino a poche settimane fa, sembrava orientarsi verso Paramount, ma che ora sembra aver preso una direzione decisamente diversa. La vittoria del colosso dello streaming dà inizio a una fase di trattative esclusive con WBD, necessarie per definire i dettagli di un accordo che potrebbe cambiare in modo significativo l’ecosistema mediatico globale.
Al momento, nessuna delle specifiche del contratto è stata finalizzata. Tuttavia, tra le possibilità circolate in queste ore, ce n’è una che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di videogiochi: la possibile acquisizione da parte di Netflix di due studi storicamente legati all’universo Warner, ovvero NetherRealm Studios, creatori della saga Mortal Kombat, e Rocksteady Studios, responsabili della serie Batman: Arkham.
Se dovesse concretizzarsi, l’operazione porterebbe nelle mani di Netflix un insieme di proprietà intellettuali semplicemente enorme. Parliamo non solo di Warner Bros. Studios e HBO Max, ma anche di franchise come Harry Potter e DC Comics. E qualora il colosso decidesse di inglobare anche la divisione gaming, potrebbe immettere nuova linfa in progetti rimasti silenti per troppo tempo, soprattutto per quanto riguarda il ritorno del Cavaliere Oscuro nel mondo videoludico.
L’interesse dei fan è infatti alle stelle: l’ultimo capitolo della serie Arkham, Arkham Knight, risale ormai a quasi dieci anni fa. Nonostante l’enorme successo ottenuto e l’innovazione dell’epoca, la saga è poi rimasta in sospeso. La recente uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League non ha soddisfatto appieno le aspettative, aumentando la nostalgia per il ritorno a un’esperienza dedicata a Batman con la qualità e l’identità che solo Rocksteady ha saputo costruire.
Parallelamente, NetherRealm si trova in un momento particolarmente fertile. Dopo il reboot narrativo introdotto con l’ultimo titolo di Mortal Kombat, l’universo della saga si è trasformato in un multiverso ricco di possibilità creative. Tuttavia, buona parte della community sembra guardare con desiderio a un altro ritorno atteso: quello di Injustice 3, un progetto che potrebbe beneficiare del supporto produttivo ed economico di un colosso come Netflix.
Tutto questo, naturalmente, rimane subordinato a una scelta strategica fondamentale: Netflix dovrà decidere se includere o meno gli studi videoludici nel pacchetto di acquisizione. Se lo farà, non si tratterà soltanto di un’espansione commerciale, ma di un passo decisivo verso l’integrazione fra cinema, serie TV, videogiochi e streaming, in una direzione che potrebbe ridefinire il futuro del medium interattivo.
Le trattative sono appena iniziate, ma il potenziale di questa operazione è già enorme. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.