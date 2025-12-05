Avatar di Flagello Sam 0
0
Questa devo dire non me la aspettavo. Si diceva che si fossero proposti a Sony e che questa aveva declinato. Beh vedendo la cifra fosse vero si capisce il perché
Avatar di Enrico Pallazzo 9
0
Io sento odore di una prossima "modifica unilaterale del contratto" con aumenti di prezzo a tutti i livelli
