Il destino del Bad Brain Game Studios, software house di Montreal fondata appena due anni fa da NetEase Games, si è concluso con un annuncio che ha lasciato l'amaro in bocca a molti appassionati del settore.

Lo studio chiuderà definitivamente i battenti il 17 novembre, come comunicato dal direttore Sean Crooks attraverso un post su LinkedIn che ha rapidamente fatto il giro della community videoludica internazionale.

La notizia arriva dopo mesi di ricerca infruttuosa di un partner disposto a proseguire lo sviluppo del progetto su cui il team aveva investito energie e creatività.

Il gioco al centro di questa storia, identificato con il nome in codice The Midnight Riders, rappresentava un'ambiziosa scommessa su un'avventura action dal sapore anni Ottanta.

Un sizzle reel diffuso proprio in questi giorni permette di intravedere quello che sembrava essere un prodotto dall'estetica vintage accattivante, capace di richiamare le atmosfere di un'epoca d'oro per il cinema e l'intrattenimento.

Il materiale promozionale ha suscitato reazioni entusiastiche, confermando il potenziale commerciale di un titolo che purtroppo non vedrà mai la luce nella sua forma originariamente concepita.

NetEase Games mantiene comunque una porta aperta per il futuro del progetto. Sia il gioco che la proprietà intellettuale sottostante rimangono disponibili per acquisizione o partnership, con la compagnia cinese che si dichiara pronta a valutare proposte da editori e studi interessati a portare avanti lo sviluppo.

Si tratta di un'opportunità non trascurabile per chi opera nel settore, considerando il lavoro già svolto e l'accoglienza positiva ricevuta dalla community che ha potuto vedere i primi materiali.

Nel suo messaggio di addio, Crooks ha espresso profonda gratitudine verso NetEase Games per il supporto fornito e per aver concesso al team il tempo necessario per esplorare ogni possibile strada alternativa alla chiusura. Le parole del direttore tradiscono una comprensibile amarezza, ma anche l'orgoglio per quanto realizzato insieme a un gruppo di professionisti che quotidianamente hanno sfidato limiti creativi e tecnici.

L'entusiasmo dimostrato da giocatori e colleghi del settore rappresenta, secondo Crooks, la testimonianza tangibile del valore del lavoro svolto, anche se il risultato finale non corrisponde alle aspettative iniziali.

La strategia dello studio per sostenere i propri dipendenti nella transizione verso nuove opportunità professionali passa attraverso la pubblicazione del materiale promozionale.

Il sizzle reel, reso disponibile pubblicamente, offre infatti ai membri del team la possibilità di mostrare concretamente le proprie competenze a potenziali datori di lavoro. Crooks ha esplicitamente invitato aziende alla ricerca di sviluppatori, artisti e narratori di livello mondiale a mettersi in contatto, dichiarandosi orgoglioso di facilitare connessioni professionali per il personale dello studio.

Nonostante il sostegno di un colosso come NetEase Games, la mancanza di un partner esterno disposto a investire nel progetto ha dimostrato quanto sia complesso il mercato attuale, dove anche idee promettenti possono non trovare spazio.

L'auspicio finale espresso da Crooks è che il mondo creato dal team possa comunque raggiungere i giocatori attraverso un'eventuale acquisizione, permettendo così che lo spirito e la visione originale del progetto trovino finalmente espressione compiuta.