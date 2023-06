Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, l'ultimo trailer ci svela il roster e nuovi personaggi

In vista dell'uscita ufficiale, attualmente prevista entro la fine del 2023, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections torna a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay, che ci mostra le ultime aggiunte in quello che sembra un roster particolarmente promettente per i fan.

Il ritorno della saga picchiaduro dedicata ai ninja più amati dagli appassionati ci permetterà di riscoprire i personaggi più celebri, da tutti gli archi narrativi di Naruto e Boruto (potete prenotare Ultimate Ninja Storm Connections su Amazon).

Advertisement

Questo significa che, oltre ai soliti "ovvi" Naruto e Sasuke, ci sarà un ampio roster di personaggi giocabili: come riportato da MP1st, l'ultimo trailer gameplay ha deciso di mostrarci un assaggio di Boruto nella forma Karma, Kawaki e Jigen.

Il nuovo filmato mette in particolare evidenza tutte le loro abilità speciali: potete ammirarle in azione nel trailer che troverete qui di seguito.

La conclusione ci permette anche di dare uno sguardo a quelli che saranno tutti i personaggi giocabili di questa produzione, o almeno quelli già pronti: una lista che appare particolarmente corposa e che terrà conto anche di forme e poteri diversi.

Bandai Namco ha anche annunciato una speciale demo giocabile per "l'ultima versione" di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, che includerà appunto questi 3 nuovi personaggi: tuttavia, sarà disponibile soltanto all'Anime Expo di Los Angeles a luglio.

Attualmente non è chiaro se il publisher abbia intenzione di rendere pubblica questa demo anche per il pubblico globale, magari a ridosso del lancio ufficiale, ma vi terremo informati sulle nostre pagine se dovessimo scoprire novità al riguardo.

Ricordiamo che Ultimate Ninja Storm Connections sarà il primo capitolo della serie appositamente disegnato per le console next-gen — anche se sarà disponibile anche sulle piattaforme della scorsa generazione — e rappresenta un ritorno particolarmente atteso dai fan.

Così come sarà particolarmente interessante il ritorno di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, restando in tema di picchiaduro anime prodotti da Bandai Namco: il quarto capitolo è infatti ufficialmente in sviluppo, anche se al momento non sappiamo quasi nulla al riguardo.